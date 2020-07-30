ترامب يطرح فكرة تأجيل الانتخابات "حفاظا على تصويت آمن"

بعد نفيه سابقا إمكانية طرحه لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عاد الرئيس الأمريكي ليتحدث للمرة الأولى حول إمكانية التأجيل بسبب فيروس كورونا. وسأل ترامب في تغريدته: "تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان؟". يذكر أن نتائج الاستطلاعات الأخيرة غير مشجعة لترامب إذ تفوق عليه منافسه الديمقراطي جو بايدن منذ أكثر من ستة أسابيع بثمان إلى 10 نقاط مئوية.

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طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس لأول مرة إمكانية تأجيل انتخابات 2020 متحدثا من دون أي أدلة عن مخاطر تزوير على صلة بأزمة تفشي وباء كوفيد-19. ووجه ترامب سؤال في تغريدته له قائلا: "تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان؟".

وأتت تغريدة ترامب بعد بضع دقائق من الإعلان عن انخفاض تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني بنسبة 32,9%.

وأضاف ترامب الذي تظهر استطلاعات الرأي أن شعبيته تراجعت قبل 100 يوم من موعد الانتخابات الرئاسية "بالتصويت العام عبر البريد ستكون 2020 الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويرا في التاريخ. ستشكل إحراجا كبيرا للولايات المتحدة".

الرئيس لا يملك صلاحية التأجيل

وبموجب دستور الولايات المتحدة لا يملك الرئيس سلطة البت في تأجيل الانتخابات الرئاسية. وبما أن موعدها محدد بموجب قانون فدرالي (3 نوفمبر/تشرين الثاني)، لا يمكن إلا للكونغرس وحده اتخاذ مبادرة في هذا الصدد. لكن حقيقة أن الرئيس يذكر هذه الفرضية قد تساهم في إثارة الشكوك حول شرعية الانتخابات ضمن قاعدته الانتخابية.

وترغب عدة ولايات أمريكية في تيسير التصويت عن طريق البريد من أجل الحد من انتشار الوباء قدر الإمكان. وقد سمح الكثير منها بنظام التصويت هذا لسنوات، ولم تبلغ أي دراسة جادة حتى الآن عن أي مشكلات رئيسية، باستثناء عدد قليل من الحوادث المعزولة.

ومنذ عدة أسابيع يلوّح دونالد ترامب الذي تبدو استطلاعات الرأي غير مواتية له، بشبح تزوير كبير. وقد دفعت تعليقاته حول هذا الموضوع موقع تويتر إلى تصنيف إحدى تغريداته لأول مرة على أنها مضللة في نهاية مايو/أيار.

بايدن توقع أن يحاول ترامب تأجيل الانتخابات

وفي نهاية أبريل/نيسان، توقع خصمه الديمقراطي جو بايدن أن يبذل الرئيس الأمريكي قصارى جهده لتأجيل الانتخابات.

وقال "تذكروا ما أقوله لكم، أعتقد أنه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة أو بأخرى وأن يجد أسبابا تبرر عدم إجرائها". بعد بضعة أيام، رفض ترامب، خلال لقاء صحفي في البيت الأبيض، رفضا قاطعا هذه الفرضية.

لكن ترامب رد حينها أنه "لم يفكر قط في تغيير التاريخ... لماذا أفعل ذلك؟"، مشيرا إلى أنها "دعاية" يروج لها المعسكر الديمقراطي.

نواب جمهوريون يرفضون التأجيل

من جهتهم، سارع نواب من الحزب الجمهوري لرفض فرضية التأجيل بشكل مطلق. ورأى السناتور عن فلوريدا ماركو روبيو أنه كان "يفضل لو لم يقل ذلك، سنجري انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني". أما السناتور عن تكساس تيد كروز، فقد اعتبر أن "التزوير الانتخابي مشكلة عويصة علينا مكافحتها، لكن لا يجب تأجيل أي انتخابات".

الاستطلاعات لصالح بايدن

ويفيد متوسط استطلاعات الرأي الوطنية الذي وضعه موقع ريل كلير بوليتيكس، بتقدم جو بايدن منذ أكثر من ستة أسابيع على دونالد ترامب بثمان إلى 10 نقاط مئوية.

ومنذ عام 1980، فاز جميع المرشحين الذين حظوا بمثل هذا الفارق الكبير في مثل هذه المرحلة، باستثناء واحد هو الديمقراطي مايكل دوكاكيس الذي هزمه جورج بوش الأب في عام 1988.

وعندما سُئل قبل عشرة أيام عما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات، تهرب الرئيس الأمريكي الـ45 من الإجابة قائلاً ببساطة: "سوف أرى".

فرانس24/ أ ف ب

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