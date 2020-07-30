تونس: البرلمان يصوت على لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي

راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تونس، يحضر افتتاح البرلمان بجلسة لانتخاب رئيس، تونس، 13 نوفمبر 2019.

يشهد البرلمان التونسي الخميس جلسة يصوت خلالها أعضاؤه على لائحة، تقدمت بها أربع كتل نيابية، لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي. ويأتي ذلك في ظل تجاذبات سياسية مستمرة منذ أسابيع.

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يصوت أعضاء البرلمان التونسي الخميس خلال جلسة عامة على لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي. وهو مقترح قدمته أربع كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس) في 16 يوليو/تموز الجاري، بسبب ما اعتبرته فشل الغنوشي في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله.

وتقود محاولة الإطاحة بالغنوشي عبير موسي رئيسة حزب الاتحاد الدستوري، التي تتهم الغنوشي بـ"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج". كما تعتبر أن تأسيس الحزب الإسلامي شابته عدة خروقات، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.

المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس استعرض في تصريح لفرانس24، الأسباب العميقة التي تعرض الغنوشي لخطر الإبعاد من رئاسة المجلس، ويأتي على رأسها، بحسبه، المواجهة التي دخلتها حركة النهضة مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إثر قضية تضارب المصالح التي يُتهم فيها هذا الأخير.

وستقود هذه الجلسة إلى سيناريو أول محتمل وهو تمرير لائحة سحب الثقة من الغنوشي وتنحيته عن رئاسة البرلمان، وتقديم مرشّح بديل لخلافته. وسيناريو ثان وهو بقاء الغنوشي لتتحول بذلك جلسة سحب الثقة منه إلى جلسة إعادة تزكية وتجديد للثقة به.

ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد تعمقت بعد تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو مستقل سياسيا، وزير الداخلية المستقل هشام مشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ، مستبعدا بذلك الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية في البلاد.

ما اعتبره مراقبون سحب البساط من تحت أقدام البرلمان والأحزاب السياسية لاسيما حركة النهضة التي تستحوذ على الغالبية في مجلس النواب بـ54 نائبا من أصل 217.

ويشار إلى أنه وبعد الثورة التي أنهت الديكتاتورية في 2011، تبنت تونس في 2014 نظاما مختلطا يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان ويُنتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في انتخابات عامة، وهو نظام يتعرض باستمرار لانتقادات.

صبرا المنصر

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