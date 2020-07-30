سحب العرض المدعوم سعوديا للاستحواذ على نادي نيوكاسل الانكليزي (تقارير)

ليندسي بارنابي ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام بريطانية الخميس عن سحب العرض المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه استرليني (نحو 333 مليون يورو) لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

ولقي العرض الذي بدأ التداول به على نطاق واسع في نيسان/أبريل الماضي، انتقادات واسعة لاسيما من منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وشبكة "بي إن سبورتس" القطرية المالكة لحقوق بث الدوري الممتاز.

ولم يجد العرض طريقه الى خاتمة سعيدة طوال الأشهر الماضية. وأقر رئيس رابطة البريمرليغ ريتشارد ماسترز في أواخر حزيران/يونيو بأن انجاز هذه الصفقة "معقّد".

وأوردت شبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية، بيانا مشتركا عن صندوق الاستثمارات وشركة "بي سي بي كابيتال" والأخوين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، وهم الأطراف الثلاثة الذين كانوا مشاركين في الصفقة، جاء فيه "مع تقدير عميق لمجتمع (مدينة) نيوكاسل وأهمية ناديها لكرة القدم، توصلنا الى قرار بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

أضاف البيان "نقوم بذلك بأسف كبير، لأننا كنا متحمسين وملتزمين بشكل كامل للاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة، وكنا نؤمن بقدرتنا على إعادة النادي الى المكانة الجديرة بتاريخه، تقاليده، ومشجعيه".

وكان صندوق الاستثمارات العامة المرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على بعد خطوات من اتمام الاستحواذ الذي يشاركه فيه أطراف آخرون، بعد تسديده في نيسان/أبريل مبلغا مقدما قيمته 17 مليون جنيه استرليني (نحو 21 مليون دولار) لمالك النادي مايك آشلي.

وأدت الأزمة المالية الراهنة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، الى خفض قيمة الصفقة التي تم التداول بها منذ أشهر، وكانت لتتيح للسعودية (من خلال صندوق رسمي) دخول عالم الدوري الممتاز، أحد أهم دوريات اللعبة في العالم ومن أكثرها استقطابا للمشجعين.

لكن هذه الخطوة لقيت معارضة واسعة من منظمات حقوق الانسان التي تنتقد سجل المملكة في هذا المجال، إضافة الى شبكة "بي إن" القطرية التي تتهم الرياض بالوقوف خلف شبكة "بي آوت كيو" لقرصنة محتواها.

وأصدرت منظمة التجارة العالمية في 16 حزيران/يونيو الماضي، حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي تعرضت لها "بي إن".

وكان ماسترز قد أكد مطلع حزيران/يونيو انه سينظر "بشكل كامل" في الدعوات إلى وقف عملية الاستحواذ. وقال في استجواب أمام لجنة في مجلس العموم البريطاني، إنه "في عالم مثالي، حيث تحدث عمليات الاستحواذ بشكل واضح وفي الوقت المناسب، تصبح في بعض الأحيان معقدة".

وأشار حينها الى ان الصفقة لا تزال خاضعة "لاختبار مالكي أندية ومسؤولي رابطة الدوري"، والذين يقيّمون بشكل موضوعي ملاءمة المالكين المحتملين.

وعززت السعودية في الفترة الماضية من استثماراتها ونشاطاتها في المجال الرياضي، في خطوات تضعها في سياق "رؤية 2030" التي أعدها ولي العهد، وتهدف الى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية.

لكن أطرافا عديدين يتهمون المملكة باستخدام الرياضة لـ"تلميع" صورتها وصرف الانتباه عن انتهاكات في مجال حقوق الانسان.

© 2020 AFP