فلاشينغ ميدوز: انسحاب الاسترالية بارتي الاولى عالميا بسبب مخاوفها من فيروس كورونا

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سيدني (أ ف ب)

اعلنت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا انسحابها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 31 اب/اغسطس في نيويورك على ملاعب فلاشينغ ميدوز، وذلك بسبب التخوف من فيروس كورونا المستجد.

وقالت بارتي في بيان رسمي الى وسائل الاعلام الاسترالية الخميس "قررت انا وفريقي عدم السفر الى الولايات المتحدة للمشاركة في دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام".

وتم نقل دورة سينسيناتي للرجال والسيدات استثنائيا الى نيويورك لتقام في 20 اب/اغسطس وقالت بارتي "اعشق هذين الحدثين وهذا يعني بان قراري كان صعبا لكن لا تزال ثمة مخاطر مرتفعة بشأن كوفيد-19 ولا اشعر بالراحة للسفر في هذه الحالة انا وفريقي".

واضافت "اتمنى للاتحاد الاميركي لكرة المضرب الافضل لهاتين الدورتين واتطلع بفارغ الصبر للعودة العام المقبل".

© 2020 AFP