فورمولا واحد: بيريز أول سائق يصاب بـ"كوفيد-19"

- تصوير مشترك/ا ف ب

صورة من سباق المجر في الفورمولا واحد لسائق رايسينغ بوينت المكسيكي سيرخيو بيريز، بودابست، في 16 تموز/يوليو 2020

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سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

بات المكسيكي سيرخيو بيريز أول سائق يصاب بفيروس كورونا المستجد منذ الانطلاق المتأخر لبطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بحسب ما أعلن منظمو البطولة وفريقه رايسينغ بوينت والاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وغاب بيريز الخميس عن المؤتمر الصحافي المخصص لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم، لوجوده في العزل الذاتي بعد نتيجة "غير حاسمة" لفحص "كوفيد-19"، بحسب ما أفاد فريقه بداية، قبل ان تأتي نتيجة الفحص المعاد إيجابية، ما سيحرمه من المشاركة في السباق الذي يقام على حلبة سيلفرستون الأحد.

وأورد الحساب الرسمي للبطولة على موقع "تويتر"، "لن يشارك سيرخيو بيريز في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في نهاية الأسبوع الحالي، بعد خضوعه لفحص إيجابي لكشف +كوفيد-19+"، مؤكدا انه "يخضع لعزل ذاتي ونتمنى له التعافي سريعا".

أما "فيا"، فقال إن "بيريز دخل في حجر صحي ذاتي تماشيا مع تعليمات سلطات الصحة العامة ذات الصلة، وسيستمر في اتباع الإجراء الذي تفرضه تلك السلطات"، مضيفا "بمساعدة المنظم المحلي لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، السلطات الصحية المحلية ومندوب +فيا+ المعني بـ+كوفيد-19+، تم تنفيذ مبادرة تتبع وتعقب كاملة وتم عزل جميع الذين هم على اتصال وثيق (ببيريز)".

وشدد على أن "الإجراءات التي وضعت قيد التنفيذ من قبل فيا وفورمولا واحد، تؤمن احتواءً سريعا لحادث لن يكون له تأثير أوسع على حدث نهاية هذا الأسبوع".

وعلى كل المشاركين في بطولة العالم للفئة الأولى، من سائقين وطواقم وإداريين وميكانيكيين وصحافيين، الخضوع لفحوص دورية يصل عددها الإجمالي الى خمسة آلاف أسبوعيا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الذي أرجأ انطلاق الموسم من آذار/مارس حتى أوائل تموز/يوليو.

ولم تكن نتيجة الفحص الأول الذي خضع له ابن الثلاثين عاما "حاسمة" بحسب رايسينغ بوينت، مضيفا "إنه في العزل الذاتي وينتظر نتيجة الفحص المُعاد"، قبل ان يؤكد مساء ان نتيجة الفحص الثاني جاءت إيجابية.

وأوضح في بيان "بعد الإعلان عن أن اختبار سيرخيو كان إيجابيا بـ+كوفيد-19+ في حلبة سيلفرستون قبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، يأسف الفريق للإعلان عن أنه لن يتمكن من المشاركة في سباق نهاية هذا الأسبوع".

وأفاد أن "سيرخيو في حالة جيدة جسديا ومعنويا، لكنه سيستمر في العزل الذاتي بموجب المبادئ التوجيهية لسلطات الصحة العامة ذات الصلة، مع إعطاء السلامة الأولوية القصوى بالنسبة للفريق والرياضة".

وتابع "يرغب الفريق بأكمله ان يتمنى الشفاء لسيرخيو ويتطلع للترحيب به مجددا في أقرب وقت..."، كاشفا "هدفنا هو التسابق بسيارتين يوم الأحد. سنقوم بكشف الخطوات التالية لنهاية الأسبوع في الوقت المناسب".

وأكد منظمو البطولة ان الاعلان عن اسم السائق الثاني للفريق سيتم لاحقا.

واضطر زميل بيريز الكندي لانس سترول الى تمثيل الفريق وحيدا الخميس في المؤتمر الصحافي المخصص للسائقين.

وبات المكسيكي أول سائق يصاب بالفيروس منذ استئناف الموسم في الخامس من تموز/يوليو بسباق النمسا.

وسيكون على رايسينغ بوينت الاستعانة بأحد سائقي الاحتياط لدى مرسيدس، بحسب اتفاق موقع بين الطرفين، وهما البلجيكي ستوفيل فاندورن والمكسيكي إستيبان غوتييرز.

وتقام جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون الأحد خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، كما كل السباقات التي أقيمت حتى الآن ضمن الروزنامة المعدلة لموسم 2020.

© 2020 AFP