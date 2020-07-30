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ملف الطائرة الأوكرانية: كييف "ستسعى جاهدة" للحصول على "أعلى تعويضات ممكنة" من إيران

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حطام الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد اقلاعها من مطار طهران
حطام الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد اقلاعها من مطار طهران © أرشيف/أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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تنوي السلطات الأوكرانية الطلب من الحكومة الإيرانية دفع تعويضات لصالح أقارب ضحايا طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي تحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران في يناير/كانون الثاني، واعترفت القوات الإيرانية بإسقاطها خطأَ، وفق ما أكده وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس. وعلى الرغم من علم أوكرانيا أن هذا الأمر ليس من السهل الحصول عليه، إلا أنها "ستسعى جاهدة للحصول على أعلى تعويضات ممكنة".

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أشار وزير الخارجية الأوكراني الخميس إلى أنّ كييف "ستسعى جاهدة" للحصول على أعلى تعويضات ممكنة من إيران لصالح أقارب ضحايا طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي تحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران في يناير/كانون الثاني.

وأضاف دميترو كوليبا في فيديو بثّه مكتبه الإعلامي أنّ "وزارة الخارجية ستسعى جاهدة للحصول على تعويضات قصوى"، وذلك في أعقاب بدء محادثات بالخصوص مع وفد إيراني في كييف الخميس.

كما اعتبر كوليبا أنّ تعويضات مماثلة من شأنها "على الأقل تخفيف ألم وحزن أقرباء" الضحايا. وأضاف أنّ "المسار لن يكون سهلا"، ولكن أوكرانيا "تلتمس العدالة، بغض النظر عن المدة والجهود التي يتطلبها الأمر".

يذكر أن الطائرة الأوكرانية تحطمت بعيد إقلاعها في 8 يناير/كانون الثاني، ما أسفر عن وفاة كامل من كانوا على متنها، وعددهم 176 غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين. وبعد ثلاثة أيام من النفي، أقرّت القوات الإيرانية بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة "عن طريق الخطأ".

 

فرانس24/ أ ف ب

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