"هواوي" تطرح "سامسونغ" أرضا وتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية رغم تراجع الطلب العالمي

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أطاح المصنع الصيني "هواوي" بصدارة "سامسونغ" من حيث مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني من العام، بعد نجاحه في بيع 55,8 مليون جهاز بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، متفوقا بذلك على غريمه اللدود "سامسونغ" الذي باع 53,7 مليون هاتف ذكي خلال نفس الفترة.

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انتزعت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية لقب أكبر بائع للهواتف الذكية من "سامسونغ إلكترونكس" في الربع الثاني، ما يؤكد متانة السوق الصينية حتى مع تراجع الطلب العالمي على الهواتف المحمولة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وشحنت هواوي 55,8 مليون هاتف في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران متجاوزة سامسونغ التي شحنت 53,7 مليون هاتف، وذلك بحسب بيانات من شركة "كاناليس" للأبحاث.

وشعرت الشركة الصينية بوطأة العقوبات الأمريكية التي عرقلت أنشطتها في الخارج، لكن أحدث الأرقام تظهر تزايد هيمنتها في السوق المحلية.

وتبيع "هواوي" الآن نحو ثلثي هواتفها في الصين التي تلقت ضربة مبكرة من الجائحة لكنها استعادت السيطرة على الوضع منذ ذلك الحين حيث تضاءلت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

ولا يزال مصنعون آخرون للهواتف المحمولة مهيمنون في دول أخرى يواجهون مصاعب في ظل استمرار الارتفاع في الإصابات الجديدة بالفيروس.

وتراجعت مبيعات "هواوي" خمسة بالمئة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بينما سجلت "سامسونغ" الكورية الجنوبية انخفاضا بنسبة 30 بالمئة بسبب ضعف الطلب في أسواق رئيسية تشمل البرازيل والولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت المبيعات في السوق المحلية ثمانية بالمئة لكن شحنات "هواوي" إلى الخارج تراجعت 27 بالمئة خلال الربع. وقالت "سامسونغ" الخميس إنها تتوقع انتعاش الطلب على الهواتف الذكية في النصف الثاني من العام.

فرانس24/ رويترز

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