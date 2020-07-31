آلاف يشاركون في تجمع للمعارضة في بيلاروس

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مينسك (أ ف ب)

شارك آلاف الشخاص في تجمع للمعارضة الخميس في مينسك عاصمة بيلاروس دعما للمرشحة الرئيسية للمعارضة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في التاسع من لآب/أغسطس، على الرغم من التوتر السائد بعد توقيف العديد من المعارضين الأساسيين.

وشارك أنصار سفيتلانا تيخانوفسكايا في أكبر تجمع للمعارضة منذ عقود في بيلاروس، جرى في حديقة في العاصمة كمما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.

وقدرت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان "فياسنا" عدد المشاركين ب34 ألف شخص.

وكان المحققون البيلاروسي اتهموا الخميس معارضين أوقفا قبل أسابيع و33 رجلا قالت مينسك إنهم جزء من مجموعة فاغنر شبه العسكرية اعتقلوا الأربعاء، بأنهم يسعون إلى تدبير "أعمال شغب واسعة" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال ناطق باسم لجنة التحقيق البيلاروسية لوكالة فرانس برس إن سيرغي "تيخانوفسكي و(ميكولا) ستاتكيفيتش والمواطنين الروس ال33 المعتقلين والمتهمين بأنهم يعملون في الشركة العسكرية الخاصة فاغنر، ملاحقون في إطار تحقيق جنائي حول تنظيم أعمال شغب واسعة". وأكد أنهم "كانوا يعملون معا".

وكانت بيلاروس اتهمت الخميس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي تعتبر مقربة من الكرملين بتدبير "أعمال إرهابية" فيها بعد اعتقال 32 روسياً قبل أيام. ونفى الكرملين الخميس الاتهامات مؤكدا أن "روسيا وبيلاروس حليفتان وشريكتان قريبتان".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هؤلاء الرجال يعملون في شركة بيلاروسية وكانوا يعبرون بيلاروس في طريقهم إلى وجهتهم النهائية اسطنبول.

© 2020 AFP