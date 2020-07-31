البرازيل: دا سيلفا يتهم بولسونارو بادعاء الإصابة بفيروس كورونا للترويج لعقار هيدروكسيكلوروكين

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صورة مؤرخة في 6 مارس/آذار 2020 للرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا في جنيف.

اتهم رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، الخميس الرئيس الحالي جايير بولسونارو بادعاء الإصابة بمرض كوفيد-19 بهدف الدعاية والترويج لعقار هيدروكسيكلوروكين. وقال دا سيلفا إن بولسونارو كأنه رئيس المصنع الذي ينتج هذا الدواء. وانتقد لولا علاقة جايير بولسونارو بنظيره الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه لم ير مطلقا مثل هذه العلاقة من الخنوع مع الولايات المتحدة.

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صرح الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا الخميس خلال مؤتمر عبر الفيديو مع صحافيين من وسائل إعلام أجنبية بأنه يشتبه في أن الرئيس الحالي للدولة جايير بولسونارو يدعي زورا أنه أصيب بفيروس كورونا "بهدف الدعاية والترويج" لعقار هيدروكسيكلوروكين.

وأوضح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قائلا: "أعتقد أن بولسونارو ادعى إصابته بالفيروس للترويج لهذا الدواء". وأضاف "لا أعرف ما إذا كانت لديه حصة (في شركة أدوية)، لكنه يتصرف كأنه رئيس المصنع الذي ينتج الدواء".

ووصف لولا (74 عاما) "باللامسؤولة" الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بولسونارو مع الوباء الذي قلل زعيم اليمين المتطرف بشكل متكرر من أهميته.

وتابع الرئيس اليساري السابق (2003-2010) بعد يوم واحد من تخطي عدد الوفيات في البرازيل عتبة التسعين ألفا بوباء كوفيد-19 "لهذا السبب نحن في هذا الوضع الذي لا أرى حلا له على المدى القصير".

وأعلن جاير بولسونارو (65 عاما) في 07 يوليو/تموز أنه مصاب بالفيروس. وقال لاحقا إنه تحسن بفضل هيدروكسيكلوروكين.

وأعلنت الرئاسة البرازيلية الخميس أن السيدة الأولى ميشيل بولسونارو مصابة هي أيضا بالفيروس.

وانتقد لولا الذي يقيم في الحجر منذ مارس/آذار في شقته في ساو برناردو دو كامبو قرب ساو باولو (جنوب شرق)، أيضا علاقة جايير بولسونارو بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وهو أيضا مدافع متحمس عن الهيدروكسيكلوروكين.

وقال "بولسونارو ووزير خارجيته (إرنستو أراوجو) يتصرفان بتملق. لم أر مطلقا مثل هذه العلاقة من الخنوع مع الولايات المتحدة".

وختم "أتمنى ألا يصوت الشعب الأمريكي لترامب" مرة أخرى خلال الانتخابات الرئاسية في نهاية العام 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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