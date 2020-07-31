الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يبدأ العودة بفوز يقربه من حسم الصدارة

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، عاود دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين نشاطه الخميس بمباراتين، إحداها بين لوس أنجليس ليكرز وجاره لوس أنجليس كليبيرز حسمها الأول في الوقت القاتل 103-101 بسلة من نجمه ليبرون جيمس، ليقترب كثيرا من حسم صدارة المنطقة الغربية.

وافتتحت العودة التي يحتضنها مجمع وورلد ديزني في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا خلف أبواب موصدة وبموجب إجراءات صحية تشمل إخضاع الجميع لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19" على ان تقيم كل الفرق في المجمع الذي بات يصطلح على تسميته "الفقاعة"، بفوز يوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 106-104 بفضل رميتين حرتين في آخر 6,9 ثانية للفرنسي رودي غوبير الذي أدت إصابته بالفيروس في آذار/مارس الى تعليق الدوري.

وكما كان متوقعا، بدأت المباراتان بركوع اللاعبين خلال النشيد الوطني تضامنا مع حركة "حياة السود مهمة" التي كسبت زخما جديدا منذ أيار/مايو بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض في مدينة إنديانابوليس.

وكانت العودة الى المنافسات مثالية بالنسبة لليكرز الذي حسم المواجهة مع كليبيرز في الوقت القاتل، ليبتعد في صدارة المنطقة الغربية بفارق 6 مباريات ونصف عن جاره بالذات، وذلك مع بقاء سبع مباريات على انتهاء الموسم المنتظم بصيغته المعدلة التي استبعدت جميع الفرق غير القادرة على التأهل الى الـ"بلاي أوف" في المنطقتين، لتنحصر عودة المنافسات بـ22 فريقا من أصل 30.

ويدين ليكرز بفوزه الخمسين في 64 مباراة، الى أنتوني ديفيس الذي سجل 34 نقطة، وليبرون جيمس الذي منحه سلة التقدم والانتصار في آخر 12,8 ثانية، منهيا اللقاء بـ16 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما ساهم كايل كوزما بـ16 نقطة.

ومن جهة كليبيرز الذي أهدر تقدما بفارق 11 نقطة في منتصف الربع الثالث بعد أن سجل 26 نقطة مقابل 5 فقط لجاره قبل أن يرد الأخير بـ36 نقطة مقابل 14 لمنافسه ما سمح له باستعادة التقدم، فكان بول جورج الأفضل بتسجيله 30 نقطة وأضاف كواهي لينارد، بطل الموسم الماضي مع تورونتو رابتورز، 28 نقطة من دون أن يجنب ذلك فريقهما هزيمته الـ21 في 65 مباراة.

© 2020 AFP