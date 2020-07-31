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الدول المغاربية: منع صلاة العيد بالمساجد وإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا لذبح الأضاحي

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تختلف طقوس عيد الأضحى هذا العام في الدول المغاربية بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. لا صلاة عيد في مساجد الجزائر بل إنها ستقتصر فقط على المنازل، قرار أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. إجراء مماثل اتخذه المغرب إلى جانب حزمة من الإجراءات الوقائية تتعلق بعملية ذبح الأضاحي. وفي تونس لن تقام صلاة العيد في المساجد، أما حكومة ليبيا المعترف بها دوليا في طرابلس، فقررت فرض إجراءات عزل كامل في المناطق الخاضعة لسيطرتها بدءا من أول أيام العيد.