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العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى وسط تدابير غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

موسم الحج هذه السنة ليس كغيره من المواسم، كما أن عيد الأضحى ليس كغيره من الأعياد، فقد فرض وباء كوفيد-19 على زوار مكة منطقه الخاص، حيث استقبلت أروقة الحرم المكي عددا قليلا جدا من المصلين والحجاج بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا. أما في آيا صوفيا بإسطنبول في تركيا، فقد أقيمت أول صلاة عيد أضحى بعد تحويله إلى مسجد. وفي غزة، غابت مشاهد التباعد الاجتماعي من احترام للمسافات أو التزام بارتداء الكمامات. وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، توافد مئات المصلين لأداء صلاة العيد في ظل احترام تدابير الوقاية.