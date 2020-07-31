النيجيري أوسيمهين من ليل إلى نابولي بصفقة كبيرة

جان-فرانسوا مونييه ا ف ب/ارشيف

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روما (أ ف ب)

انضم النيجيري فيكتور أوسيمهين مهاجم ليل واحد اكتشافات الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى نابولي الإيطالي بحسب ما ذكر الناديان الجمعة.

وبعمر الحادية والعشرين، سجل أوسيمهين 18 هدفا في 38 مباراة ضمن مختلف المسابقات و13 هدفا في الدوري المنقوص بسبب فيروس كورونا المستجد مع الفريق الشمالي.

ولم يكشف اي من الفريقين عن قيمة الصفقة، فيما اكدت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس ان قيمة الانتقال بلغت 70 مليون يورو اضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وفيما اشارت وسائل إعلام فرنسية على غرار "ليكيب" و"ار ام سي" الى صفقة بقيمة 80 او 81 مليون يورو، تقلصت الارقام من الجهة الايطالية حيث تم تقدير الصفقة بين 50 و60 مليون يورو.

وسيكون قدوم أوسيمهين الاغلى في تاريخ نادي نابولي الذي انهى الموسم الحالي من الدوري الايطالي في المركز السابع ليغيب عن دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل باستثناء في حال احرازه اللقب الحالي.

ويأمل في الذهاب الى ابعد مرحلة هذا الموسم في المسابقة القارية، لكن تنتظره مباراة صعبة على ارض برشلونة الاسباني في اياب ثمن النهائي بعد تعادلهما 1-1 في جنوب ايطاليا.

في المقابل، هذه ثاني صفقة كبيرة لليل الذي كان قد تخلى الموسم الماضي عن العاجي نيكولا بيبيه الى ارسنال الانكليزي بثمانين مليون يورو.

© 2020 AFP