اليمن: الحوثيون يفرجون عن ستة من أبناء الطائفة البهائية سجنوا لسنوات

أعلنت الطائفة البهائية الخميس الإفراج عن ستة بهائيين كانوا يقبعون في السجن منذ سنوات، من قبل الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن هؤلاء الستة ما زالوا يسعون لاستعادة أصولهم المصادرة، ويطالبون بإسقاط كافة الملاحقات ضدهم.

إعلان اقرأ المزيد

أطلق الحوثيون في اليمن الخميس سراح ستة بهائيين مسجونين منذ سنوات وكان وضعهم يثير قلقا في الخارج، حسب ما أعلنت الطائفة البهائية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأفرج عن حامد بن حيدرة المحتجز منذ 2013 والذي كان قد حكم عليه بالإعدام، مع خمسة بهائيين آخرين، في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت الطائفة البهائية إن هؤلاء الستة ما زالوا يسعون لاستعادة أصولهم المصادرة، ويطالبون بإسقاط كافة الملاحقات ضدهم.

كما قالت ممثلة الجامعة البهائية في الأمم المتحدة بجنيف ديان علائي إن "البهائيين يجب أن يتمكنوا، على غرار جميع اليمنيين، من ممارسة إيمانهم بكل أمان وحرية، وفقا للمبادئ العالمية لحرية العبادة والمعتقد". وتابعت علائي "هذا غير ممكن إلا إذا أسقطت التهم".

وكان الجناح السياسي للحوثيين قد أعلن في أواخر مارس/آذار عزمه إطلاق سراح جميع السجناء البهائيين، إعلان لم تتبعه إجراءات واقعية ملموسة على الفور.

مبروك اطلاق سراح البهائيين.

وشكر خاص للسيد مارتن على جهوده في اطلاق سراحهم وجهوده لاطلاق سراح الصحفيين ووقف الحرب

Happy new! Bahais were released today

Special thanks to Mr @OSE_Yemen who worked hard for their release I appreciate how patient he was to answer my frequent emails:) pic.twitter.com/eyvXhTrC43 — هند الإرياني Hind Al-Eryani (@HindAleryani) July 30, 2020

وسبق أن دعت الولايات المتحدة الحوثيين في فبراير/شباط الماضي إلى إسقاط التهم الموجهة ضد أتباع من الطائفة البهائية. وفي حينه، قال السفير الأمريكي "نحثهم على إسقاط هذه الادعاءات والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي واحترام الحرية الدينية للجميع".

وتأسست البهائية في القرن التاسع عشر على يد الإيراني بهاء الله الذي يعتبره أتباعه نبيا. ويؤمن البهائيون بوحدانية الخالق، ووحدة البشر وتطوير الخصال الروحية وتكامل العبادة والخدمة، والمساواة بين الجنسين، وتناغم الدين والعلم، وذلك بحسب الموقع الالكتروني للجامعة البهائية حول العالم.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك