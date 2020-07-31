بريطانيا تؤجل رفع تدابير الإغلاق جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متحدثا أمام مجلس العموم في لندن في 24 يونيو/حزيران 2020 في صورة وزعها البرلمان البريطاني.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إن بلاده ستؤجل رفع تدابير الإغلاق التي كانت مقررة في الأول من أغسطس/آب مدة أسبوعين على الأقل إثر تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وذكر جونسون إن خطة حكومته لإعادة فتح المجتمع والاقتصاد مشروطة.

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن بلاده "ستجمّد" رفع تدابير الإغلاق لمدة أسبوعين على أقل تقدير بعد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي "كان يحدونا الأمل أن نعيد يوم السبت الأول من أغسطس/آب في إنكلترا فتح عدد من الأنشطة ذات المخاطر الأعلى التي بقيت مغلقة... اليوم أخشى أننا سنؤجل هذه التغييرات لمدة أسبوعين على الأقل". وأضاف "أعرف أن الخطوات التي نتخذها ستكون ضربة حقيقية لكثير من الناس... أنا حقا، حقا آسف لذلك لكننا ببساطة لا يمكننا المجازفة".

وأفاد جونسون "قلت إن خطتنا لإعادة فتح المجتمع والاقتصاد مشروطة... وإننا لن نتردد في تجميدها إذا لزم الأمر. تقييمنا هو أنه علينا حاليا الضغط على دواسة الفرامل".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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