بطولة إنكلترا: الجوازات الطبية قد تكون الحل لعودة المشجعين

صورة تعود الى 22 كانون الثاني/يناير 2020 لمشجعي مانشستر يونايتد يغادرون مدرجات ملعب اولد ترافورد في مانششتر، غرب إنكلترا، قبيل نهاية مباراة في الدوري الانكليزي لكرة القدم ضد الضيف بيرنلي

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لندن (أ ف ب)

قد تكون الجوازات الطبية الحل لعودة المشجعين الى مدرجات ملاعب أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك بحسب ما كتب المدير التنفيذي لرابطة "بريميرليغ" ريتشارد ماسترز الجمعة في صحيفة "ذا تايمز".

وبعد النجاح في مخالفة المشككين بقدرة الرابطة على الوصول بالدوري الممتاز الى بر الأمان بإكمال الموسم الذي أنهاه ليفربول بطلا للمرة الأولى منذ 1990، خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور بسبب جائحة "كوفيد-19" التي علقت المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر، رأى ماسترز أن الخطوة التالية الآن هي حل لغز المشجعين وعودتهم الى الملاعب.

وينطلق موسم 2020-2021 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 12 أيلول/سبتمبر في ظل شكوك بإمكانية اللعب أمام المشجعين، لكن ماسترز شدد في الجمعة أنه يتم النظر بكل ما هو ممكن لإعطاء الجمهور فرصة مشاهدة الفرق في أرضية الملعب.

وقال ماسترز إن هناك مجموعة عمل تدرس الحلول العملية، وتعمل مع هيئة سلامة الملاعب الرياضية والخبراء الطبيين، مع "إجراء استشارات واسعة النطاق مع المشجعين"، موضحا "نحن أيضا على استعداد لرؤية كيف يمكننا دعم تطوير الجوازات الطبية (+كلينيكل باسبورتس+)- نظام يستند الى تطبيق يراعي جميع العوارض والعوامل المساهمة الأخرى لـ+كوفيد-19+ - بالإضافة الى إجراءات أخرى" بحسب ما كتب في "ذا تايمز".

وأفاد ماسترز أن رابطة الدوري تسعى للعمل مع المجالس المحلية في ما يتعلق بوسائل النقل، موضحا "نحن ندرس جميع مجالات يوم المباراة، من حلول لمسألة التذاكر، الى توزيع المقاعد في الملاعب وتنظيم توقيت الدخول، الى فحص درجة الحرارة وخدمة الطعام والشراب في مكان الجلوس للمشجعين".

وتابع "سنعمل مع السلطات والأندية المحلية للبحث عن حلول لتحديات النقل المحلي مثل إنشاء مواقف إضافية للسيارات ومساحات آمنة للدراجات وتنفيذ مخططات الركن والسير".

وقال ماسترز الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2018 بشكل موقت في بادىء الأمر ثم بشكل دائم منذ كانون الأول/ديسمبر، إن إعادة المشجعين الى الملاعب أمر حيوي ليس فقط لفرقهم في أرضية الملعب، لكن لأسباب متنوعة أيضا".

وأوضح "أهمية المشجعين لا تتعلق فقط بتجربة يوم المباراة وأداء الفريق. بدونهم، هناك أيضا تأثير مالي كبير على الأندية على جميع مستويات اللعبة، وعلى مدنهم وبلداتهم ومجتمعاتهم".

لكنه حث على الصبر لأن الحلول بحاجة الى وقت، مضيفا "ما زال يتعين علينا القيام بالكثير، ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. يجب علينا اختبار وإثبات ما هو ممكن، بالتنسيق مع السلطات وضمن إطار مرن قادر على التكيف مع ظروف سريعة التغير، وأن نطور استنادا الى الخبرة التي نكسبها".

وتأتي مقالة ماسترز في أسبوع تتحضر خلاله المملكة المتحدة لحضور عدد محدود من المشجعين في أحداث رياضية عدة، مثل بطولة العالم للسنوكر التي تنطلق الجمعة بحضور مئات المشجعين في ملعب مقفل، أو مهرجان "غلوريوس غودوود" لسباق الأحصنة الذي سمح بحضور أربعة آلاف مشجع ليوم السبت.

© 2020 AFP