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تونس: ترحيب كبير من داعمي راشد الغنوشي بعد فشل سحب الثقة منه والمعارضة تحترم النتيجة

نشرت في:

البرلمان التونسي في جلسة 3 يونيو/حزيران 2020.
البرلمان التونسي في جلسة 3 يونيو/حزيران 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : سيف الله المشاط
1 دقائق

رحبت الكتل البرلمانية التونسية الداعمة لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان بإسقاط لائحة سحب الثقة منه والتي كانت قد تقدمت بها أربع كتل نيابية واعتبرت ذلك انتصارا على المتآمرين على الثورة. وفشل أصحاب اللائحة في جمع 109 أصوات لازمة لتمرير التصويت بسحب الثقة. وعلى الرغم من ذلك الفشل طالبت كتلة الإصلاح في البرلمان الغنوشي إلى الالتفات إلى العدد الكبير من النواب الذين صوتوا ضده وعددهم 97 نائبا وهو ما يمثل رسالة سياسية واضحة.

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