جائزة بريطانيا: سترول يتصدر التجارب الحرة في ظل إصابة زميله بكوفيد-19

برين لينون تصوير مشترك/ا ف ب

سجل سترول اسرع زمن في التجارب الحرة على حلبة سيلفرستون

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سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

فيما دخل المكسيكي سيرخيو بيريز في عزل ذاتي بعدما أصبح أول سائق في بطولة العالم للفورمولا واحد يصاب بفيروس كورونا المستجد، تصدر زميله الكندي لانس سترول الجولة الثانية من التجارب الحرة لجائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من الموسم المتأخر انطلاقه، الجمعة على حلبة سيلفرستون.

وأثبت سترول القدرات المتزايدة لسيارة فريقه المزودة بمحرك مرسيدس بطلة العالم، متفوقا بنحو عشرٍ من الثانية على التايلاندي ألكسندر ألبون (ريد بول).

وفي غياب بيريز، حل بديله الألماني نيكو هولكنبرغ العائد الى البطولة، في المركز السابع.

وفي يوم حار وسط انكلترا حيث بلغت درجة حرارة الجو 35 مئوية والحلبة 48 درجة، حقق سترول زمنا لافتا أمام مدرجات خالية من الجماهير في ظل الإجراءات الوقائية من "كوفيد-19".

وسجل سترول دقيقة و27 ثانية و274 بالأف من الثانية، متقدما بفارق 0,9 ثانية عن السائق الثاني في ريد بول المولود في بريطانيا، فيما حل الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) ثالثا.

وتعرض ألبون لحادث في محاولته اللحاق برقم سترول، دون ان يصب بأذى.

وحل سائق فيراري شارل لوكلير (موناكو) رابعا امام البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات ومتصدر الترتيب العام للبطولة، بعد فوزه في آخر سباقين.

وبعد غيابه عن الفترة الصباحية لمشكلة في جهاز التبريد، دفع الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) ثمن مشكلات ميكانيكية جديدة في الدواسة وحل في المركز الثامن عشر. أما الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) الذي تصدر الفترة الاولى الصباحية، فحل في المركز الرابع عشر.

نتائج الجولة الأولى:

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:27.422 دقيقة (عدد اللفات 27)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:27.896 د (27)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:28.004 (22)

ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:28.129 (24)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.221 (22)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:28.519 (29)

استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:28.559 (26)

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:28.575 (22)

نيكو هولكنبرغ (المانيا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:28.592 (23)

دانييل كفيات (روسيا/الفاتوري- هوندا) 1:28.868 (21)

بيار غاسلي (فرنسا/الفاتوري-هوندا) 1:28.909 (24)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:28.988 (24)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:28.990 (22)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:29.532 (23)

رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:29.576 (25)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:29.746 (24)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:29.899 (23)

انطونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:29.925 (17)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:30.703 (20)

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 0.000 ( 2)

نتائج الجولة الثانية:

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:27.274 (عدد اللفات 29)

ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:27.364 (13)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:27.431 (30)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:27.570 (30)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:27.581 (27)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:27.820 (35)

نيكو هولكنبرغ (المانيا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:27.910 (28)

بيار غاسلي (فرنسا/الفاتوري-هوندا) 1:27.997 (31)

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:28.112 (30)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:28.159 (35)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:28.169 (26)

استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:28.219 (35)

انطونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:28.256 (31)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:28.390 (23)

دانييل كفيات (روسيا/الفاتوري-هوندا) 1:28.426 (29)

رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:28.564 (27)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:28.771 (26)

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:28.860 (23)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:28.898 (27)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:29.958 (35)

© 2020 AFP