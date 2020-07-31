جوشوا وونغ: الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ "ستواصل مقاومتها"

جوشوا وونغ أحد قادة الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ في مؤتمر صحافي في 30 تموز/يوليو 2020

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هونغ كونغ (أ ف ب)

أكد جوشوا وونغ أحد قادة الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ الجمعة أن الحراك سيواصل الكفاح ضد القمع الذي تمارسة السلطة المركزية الصينية في المستعمرة البريطانية السابقة، وذلك غداة رفض 12 من مرشحيها للانتخابات التشريعية.

وقال جوشوا وونغ (23 عاما) الذي كان من أهم شخصيات "حركة المظلات" في 2014، في مؤتمر صحافي إن "مقاومتنا ستستمر ونأمل أن يقف العالم في صفنا في المعارك المقبلة". وأضاف "لا يمكنهم قتلنا كلنا".

وكانت حكومة هونغ كونغ أعلنت الخميس رفض ترشيحات 12 ناشطا مؤيدين للديموقراطية للانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

في الوقت نفسه، أكد ناشطون مؤيدون للديموقراطية الخميس أن هونغ كونغ دخلت عصر "رعب سياسي"، بعد توقيف ثلاثة طلاب يبلغ أحدهم من العمر 16 عاما بسبب منشورات متهمة بتهديد الأمن القومي الصيني.

وبموجب مبدأ "بلد واحد نظامان" الذي طبق عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين في 1997، يفترض أن تتمتع هذه المنطقة حتى 2047 بحريات لا وجود لها في أماكن أخرى في الصين. لكن كثيرين يرون أن الصين تعمل على تقديم هذا الموعد.

© 2020 AFP