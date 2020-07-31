فيروس كورونا: المكسيك الثالثة عالميا من حيث عدد الضحايا و1379 وفاة جديدة في الولايات المتحدة

اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المكسيك. مكسيكو في 30 يوليو/تموز 2020.

أصبحت المكسيك الخميس ثالث أكبر ضحايا فيروس كورونا في العالم بعد أن تخطت عتبة 46 ألف وفاة، متقدمة بذلك على بريطانيا التي أحصت الخميس ما مجموعه 45999 وفاة. كما سجلت الولايات المتحدة الخميس 1379 وفاة إضافية، وهو ثالث يوم على التوالي تحصي فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة.

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باتت المكسيك الخميس، الثالثة بين الدول التي أحصت أعلى معدلات وفيات بسبب فيروس كورونا في العالم، بعد أن بلغت عتبة 46 ألف وفاة، حسب إحصاء أعدته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا لأرقام رسمية.

وبذلك، تتقدم المكسيك على المملكة المتحدة التي أحصت الخميس ما مجموعه 45999 وفاة.

وبحسب نفس الإحصاء، فإن الدولتين الأكثر تضررا من الجائحة هما الولايات المتحدة (151 ألفا و496 وفاة) والبرازيل (90134 وفاة).

وفي هذا الشأن، سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 639 وفاة جديدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة لديها الخميس 416 ألفا و179، بزيادة قدرها 7730 مقارنة بحصيلة الأربعاء، بحسب السلطات.

هذا، وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد أن بلاده ستشارك في المرحلة النهائية لاختبارات لقاح تطوره المجموعة الفرنسية سانوفي. وقال إنه "أول اختبار في المرحلة الثالثة يتم إنجازه في المكسيك بدون أن يطلق بلادنا شيئا".

1379 حالة وفاة في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الخميس 1379 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي. وهذا ثالث يوم على التوالي تحصي فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

كما سجلت البلاد 72,238 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وبلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأمريكية منذ بداية الوباء نحو 4,5 ملايين (بمن فيهم 1,4 مليون شخص أعلن شفاؤهم).

وبعد أن شهدت تحسنا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتحدة الارتفاع منذ نهاية حزيران/يونيو، خصوصا في جنوب البلاد وغربها.

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أرقام قياسية في الأرجنتين!

من جهتها، أحصت الأرجنتين الخميس أرقاما قياسية جديدة لناحية عدد ضحايا كوفيد-19، بإحصائها 153 وفاة و6,377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وفي الإجمال، بات هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يسجل 3,441 وفاة بسبب الفيروس، إلى جانب 185,360 مصابا بينهم 80,596 أعلِن شفاؤهم.

وشهد شهر يوليو/تموز زيادة حادة في أرقام الضحايا، ذلك أن الأرجنتين كانت سجلت في 30 يونيو/حزيران ما مجموعه 1,307 وفيات و64,517 إصابة.

فرانس24/ أ ف ب

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