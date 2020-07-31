كأس الرابطة الفرنسية: سان جرمان يحرز لقب النسخة الأخيرة ويحقق الـ"غران شيليم" المحلي

فرانك فيف ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

حسم باريس سان جرمان الـ"غران شيليم" المحلي باحرازه لقب النسخة الـ26 الاخيرة من كأس رابطة الاندية الفرنسية في كرة القدم على حساب ليون بركلات الترجيح 6-5، بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي الجمعة في باريس، وذلك بعد تتويجه بالقاب الدوري والكأس وكأس الابطال.

وكانت المباراة النهائية من المسابقة التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الاندية المحلية، مقررة اصلا في الرابع من نيسان/ابريل الماضي لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ورفع سان جرمان رصيده الى تسعة القاب قياسية في المسابقة، بعد اعوام 1995 و1998 و2008 وبين 2014 و2018. وهذه المرة الرابعة يحقق ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة بعد اعوام 2015 و2016 و2018.

واهدر الركلة الاخيرة لليون بديله البوركينابي برتران تراوريه صدها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتوّج سان جرمان بطلا للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية نيسان/ابريل بسبب تفشي كورونا، قبل ان يتوج بكأس فرنسا الاسبوع الماضي على حساب سانت اتيان بفوزه عليه 1-صفر سجله نجمه البرازيلي نيمار.

في المقابل، كان ليون يبحث عن اول القابه منذ الكأس المحلية في 2012، وعن تأهل اوروبي لم يفارقه منذ 1997.

وكان يتعين على ليون الفوز لكي يشارك في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الاولى منذ عام 1997، بعد حلوله سابعا في الدوري المحلي.

وجاءت المباراة قبل استحقاق بالغ الاهمية للطرفين في دوري ابطال اوروبا، حيث يحلّ ليون على يوفنتوس الايطالي في اياب ثمن النهائي بعد ان تغلب عليه ذهابا 1-صفر، فيما يلتقي سان جرمان في ربع النهائي في 12 اب/اغسطس في لشبونة مع أتالانتا الايطالي أحد ابرز الاندية في القارة هذا الموسم.

وهذا النهائي الثاني تواليا ينتهي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، وذلك بعد تتويج ستراسبورغ الموسم الماضي على حساب غانغان.

وكان النهائي الثاني بين الفريقين بعد 2014 عندما توج سان جرمان المملوك قطريا 2-1.

قال مدرب ليون رودي غارسيا "قدمنا مباراة طيبة، وكنا قادرين على دفع سان جرمان الى تحصيناته، برغم اقتناعي بقدرتنا على تقديم الافضل في الشوط الثاني. حُسمت المباراة بتمرين تقني كانوا افضل فيه".

تابع "ماذا اقول للاعبين؟ سوى الاستراحة قبل دوري الابطال، لاخراج يوفنتوس والتأهل الى ربع النهائي... آمل ان نكون قد حصلنا على الثقة بعد منافستنا اليوم والاثبات باننا من افضل الفرق الفرنسية".

بدوره، قال لاعب وسط سان جرمان الايطالي المميز ماركو فيراتي "عانينا لكنه فوز جميل في النهاية. سنحتفل الان لكن غدا سنبدأ التفكير في مباراة اخرى كبيرة".

- تأثير غياب مبابي -

وفي غياب نجم الهجوم كيليان مبابي المصاب لعدة اسابيع باربطة كاحله ضد سانت اتيان، اعاد المدرب الالماني توماس توخل تمركز المدافع البرازيلي ماركينيوس الى خط الوسط، معتمدا خطة 4-3-3 بدلا من 4-4-2 التقليدية.

ولعب ماركينيوس في الوسط الى جانب السنغالي ادريسا غي وفيراتي العائد الى التشكيلة الاساسية.

وعوّل هجوميا على الثلاثي البرازيلي نيمار والارجنتينيين انخل دي ماريا وماورو ايكاردي.

ولدى ليون، دفع غارسيا بالحارس البرتغالي أنتوني لوبيش على حساب الروماني تشيبريان تاتاروشانو برغم اعلانه الخميس ان الاخير، البديل عادة، سيستهل المباراة. واشار ليون في بيان ان الروماني اصيب في ظهره "ولن يكون جاهزا بنسبة 100%".

واختار غارسيا دفاعا من ثلاثة لاعبين باسلوب 3-5-2، معوّلا هجوميا على الهولندي ممفيس ديباي العائد من اصابة وموسى ديمبيلي.

على ملعب "استاد دو فرانس" في ضاحية "سان دوني" الباريسية، وامام نحو 3500 متفرج تناثروا وراء المرميين على المدرجات التي تتسع لثمانين الف متفرج، في ظل بروتوكول صحي نتيجة تفشي فيروس "كوفيد-19" وبحرارة مرتفعة بلغت 31 درجة مئوية، تبادل الفريقان الفرص في الشوط الاول مع افضلية نسبية لسان جرمان بقيادة نيمار.

- تألق الحارسين -

سدد البرازيلي كرة خطيرة لولبية جاورت القائم الايسر للوبيش (8). واطلق غي صاروخية بعيدة ابعدها بصعوبة وبراعة بالغة لوبيش الى ركنية (43)، قبل ان يهدر دي ماريا منفردا (45+1).

وقبل صافرة الاستراحة، لعب المدافع البلجيكي جايسون ديناير رأسية مرت جانب قائم الحارس نافاس.

في الثاني، سدد ديباي كرة ارتدت من الدفاع بجانب القائم الايسر (50)، ثم ضربة حرة رائعة من نيمار ومن مسافة بعيدة انقذها لوبيش ببراعة (53).

وكاد العاجي ماكسويل كورنيه يفتتح التسجيل من ضربة حرة يسارية جميلة انقذها نافاس ببراعة (81).

وتناوب الحارسان على التألق، فانقذ لوبيش مرماه من هدف بعد رأسية خاطفة من داخل المنطقة لنيمار (87)، لينتهي الوقت الاصلي بتعادل سلبي.

في الشوط الاضافي الاول، سدد دي ماريا من بعيد صدها لوبيش ببراعة (96)، رد عليها كورنيه من امتار قليلة فوق العارضة اثر ركنية (111).

وانتهى الوقت الاضافي على وقع بطاقة حمراء للبرازيلي البديل رافايل الذي عرقل دي ماريا على حافة المنطقة (119).

وفي ركلات الترجيح سجل اول خمسة لاعبين من كل فريق، ثم اهدر تراوريه الركلة السادسة الاخيرة لليون، الذي يحمل آمالا ضئيلة بالعودة الى المسابقات الاوروبية من خلال احراز دوري الابطال.

قال قلب دفاع ليون البرازيلي مارسيلو "نحن حزينون لاننا اثبتنا انفسنا كفريق حقيقي. لعبنا بمستوى مماثل لسان جرمان. هناك الكثير من الايجابيات، لكن من المؤلم خسارة كأس بهذا الشكل. علينا التفكير في المباراة المقبلة، للانضمام ربما لسان جرمان في لشبونة (ربع نهائي دوري الابطال). كل يوم في التمارين نتدرب على ركلات الترجيح. في النهاية هذا هو الحظ. نفوز سويا ونخسر سويا ايضا".

تابع "كان صعبا ان نلعب بعد غياب ثلاثة اشهر. كان الجو حارا لكن هذا ليس عذرا. يجب ان نتابع ونفكر بايجابية. لدينا مباراة كبيرة لنخوضها ضد يوفنتوس".

© 2020 AFP