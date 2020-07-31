كأس انكلترا: أرسنال لإحراز اللقب على حساب تشلسي وضمان المشاركة قاريا

مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد واتفورد في الدوري الانكليزي. 26 تموز/يوليو 2020

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لندن (أ ف ب)

يتعين على ارسنال احراز كأس انكلترا على حساب جاره اللندني تشلسي لضمان المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، وذلك عندما يلتقيان في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي السبت.

ويؤكد مدرب ارسنال ولاعبه السابق الإسباني ميكل ارتيتا بأن حتى في حال التتويج فإن فريقه لن ينقذ موسمه بعد حلوله ثامنا في الدوري المحلي (الأسوأ منذ 15 عاما في الدوري الانكليزي الممتاز).

لكن الحصول على الكأس بعد مضي 8 اشهر فقط على توليه منصبه، سيعزز من الاعتقاد بأن ارتيتا هو الرجل المناسب في المكان المناسب لاعادة "المدفعجية" الى طريق الالقاب وربما المنافسة على المراكز الاولى الموسم المقبل.

وتوج ارتيتا بطلا لكأس انكلترا عندما كان قائدا لأرسنال عام 2014، منهيا صياما عن هذا اللقب دام 9 سنوات، ثم احرز الفريق اللندني الشمالي اللقب مرتين أخريين في السنوات الماضية، معززا الرقم القياسي المطلق برصيد 13 لقبا.

واستلم ارتيتا منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا لمواطنه اوناي ايمري بعد ان عمل الاول مساعدا لمدرب مانشستر سيتي مواطنه الآخر بيب غوارديولا لفترة طويلة.

ويقول ارتيتا "بالنسبة الي، هذا النادي يستحق الافضل ويتعين علينا ان نكافح من اجل كل لقب".

واضاف "بطبيعة الحال، بعد كل ما حصل، اذا نجحنا في الفوز في المباراة النهائية والتأهل الى اوروبا نستطيع القول بان الامر لا بأس به. لكننا لم نبلغ المستوى الذي يليق بهذا النادي بعد".

وعلى الرغم من ان الدوري الاوروبي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاهمية على الصعيد القاري، لكن الفشل في المشاركة قاريا للمرة الاولى منذ موسم 1995-96 ستكون ضربة لمالية النادي التي تعاني اصلا.

فعدم مشاركة ارسنال في دوري ابطال اوروبا خلال موسم 2018-2019 جعله يتكبد خسائر وصلت الى 35 مليون دولار للمرة الأولى منذ 17 عاما، وذلك على الرغم من ايرادات قدرت بنحو 50 مليون دولار من عائدات النقل التلفزيوني ومشواره في الدوري الاوروبي حيث بلغ النهائي وخسر امام تشلسي 1-4.

وعزز الفوز على ليفربول في الدوري المحلي ثم على مانشستر سيتي في نصف نهائي مسابقة الكأس، من رصيد ارتيتا، لكن الاخير يعترف بان الفارق لا يزال شاسعا بين فريقه وفرق المقدمة بقوله "الفارق ضخم. الامر ليس سحرا. يتعين عليك ان تطور المستوى مع نوعية معينة من اللاعبين، كما انت في حاجة الى تشكيلة كبيرة للمنافسة في الدوري المحلي".

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لكن قبل اعادة البناء يتعين على ارسنال اقناع ابرز نجومه بالبقاء في صفوفه وابرزهم هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ ثاني افضل الهدافين في الدوري برصيد 23 هدفا والذي ينتهي عقده في نهاية العام المقبل وقد يرغب في الرحيل بعد نهائي الكأس.

وعلق ارتيتا على هذا الامر بقوله "يتعين علينا اقناعه بان البقاء في صفوف ارسنال هو الخطوة الصحيحة في مسيرته. يتعين علينا ان نجعله يؤمن بمشروعنا لقيادة النادي الى الامام. هو لاعب مفتاح في هذا الصدد".

في المقابل، يريد تشلسي تكرار سيناريو العام الماضي عندما تغلب على ارسنال في نهائي "يوروبا ليغ"، علما أنه كان باشراف المدرب الايطالي ماوريتسيو ساري الذي انتقل مطلع الموسم الحالي الى تدريب يوفنتوس.

ويلعب تشلسي من دون ضغوطات بعد ان ضمن المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل نتيجة حلوله رابعا في الدوري المحلي في ما يعتبر انجازا لمدربه ولاعبه الاسطوري فرانك لامبارد الذي نجح في بناء فريق بالاعتماد على عنصري الخبرة والشباب، لا سيما بان ناديه كان ممنوعا من التعاقدات لمخالفته قوانين الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق باللاعبين القصر.

ويعتمد تشلسي على ترسانة هجومية مؤلفة من الفرنسي اوليفييه جيرو وتامي ابراهام والبرازيلي وليان والاميركي كريستيان بوليسيك، في حين يعاني خط دفاعه من بعض الاهتزاز وعدم ثبات مستوى حارس مرماه الإسباني كيبا اريسابالاغا، ما جعل لامبارد يعتمد على الارجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو بين الخشبات الثلاث في المباراة الاخيرة في الدوري ضد واتفورد، وعلى الارجح أنه سيحتفظ به اساسيا.

© 2020 AFP