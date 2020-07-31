كأس انكلترا: التتويج سيكون "خطوة صغيرة" ضمن خطة لامبارد لتشلسي

مدرب تشلسي الإنكليزي فرانك لامبارد يتحدث إلى لاعبيه خلال مباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد ضد مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي في لندن، في 19 تموز/يوليو 2020.

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لندن (أ ف ب)

رأى المدرب فرانك لامبارد أن على فريقه تشلسي القتال من أجل الفوز بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في كل عام، لكن التتويج بالكأس المحلية السبت ضد ارسنال قد يكون لبنة الاساس في تحدي احراز اللقب في الموسم المقبل.

ونجح نجم الفريق السابق في موسمه الأول في ستامفورد بريدج كمدرب، بقيادة تشلسي مرة أخرى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع على لائحة الترتيب النهائي للبرميرليغ، وذلك على الرغم من خسارة جهود المهاجم البلجيكي إدين هازار المنتقل لريال مدريد الإسباني ومنعه من التعاقد مع لاعبين جدد.

وعوّض تشلسي بالفعل غيابه عن سوق الانتقالات في الموسم المنتهي حيث تعاقد بالفعل مع الهداف الألماني تيمو فيرنر من لايبزيغ وصانع الالعاب المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي استعدادا للموسم المقبل.

ويصرّ لامبارد على أن الفوز على أرسنال في ويمبلي وحده لن يؤدي إلى انتصارات أكبر إلا إذا اقترن ذلك بنفس الحرص على التطور الذي أظهره فريقه هذا الموسم.

وقال لامبارد الجمعة "إنها دفعة جيدة (الفوز بالكأس) ولكنها لن تعني أي شيء إذا حصلنا عليه في التقدم والتحسن كناد وعلى ملعب التدريب".

وأضاف "ناد كبير سيتنافس على ألقاب الكؤوس والدوري كل عام. لقد فعلناها لفترة طويلة".

وتابع "في السنوات القليلة الماضية لم نتمكن من المنافسة على لقب الدوري، ولا يعني ذلك أننا عدنا فجأة وفي تلك الصورة، لكنها ستكون خطوة لطيفة وصغيرة عندما تفكر في المكان الذي نريد الوصول إليه في العام المقبل".

وسيكون بوسع لامبارد استعادة جهود لاعب خط وسطه الفرنسي نغولو كانتي بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ ما أبعده عن الملعب في المباريات الست الأخيرة. كذلك بالنسبة للبرازيلي ويليان الذي قد يخوض مباراته الأخيرة مع الفريق الأزرق.

وينتهي عقد البرازيلي مع تشلسي نهاية الموسم، لكن قد يلجأ لامبارد إليه في المباراة على الرغم من الشائعات التي ترددت عن احتمال انتقاله الى ارسنال الموسم المقبل.

ولعب ويليان دورا أساسيا في الوصول بتشلسي إلى المركز الرابع بتسجيله أربعة أهداف منذ استئناف المنافسات الكروية في البلاد في حزيران/يونيو المقبل بعد أربعة أشهر من التوقف الاضطراري نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال لامبارد من زميله السابق "أعرف ويليان منذ سنوات عديدة كلاعب والآن كمدرب له. إذا أرد احد رؤية عقليته، فهي ما أظهره منذ العودة (...) لقد كان رائعا بالنسبة لنا، لقد كان رائعا هذا الموسم. لقد أظهر السلوك الصحيح. لذا أنا لا أتوقع أقل مما هو عليه بالفعل، وهذا هو ويليان بالنسبة لكم".

© 2020 AFP