ملعب طوكيو الأولمبي يستضيف دورة ألعاب القوى في آب/أغسطس

شارلي تريبالو ا ف ب/ارشيف

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طوكيو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الجمعة أن ملعب طوكيو الأولمبي الجديد سيستضيف أول حدث في مسابقات المضمار في 23 آب/أغسطس، بعد أسبوعين بالضبط من الموعد الذي كان مقررا فيه انتهاء دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020.

وكان من المقرر أن يستضيف الملعب العديد من فعاليات دورة الألعاب الأولمبية بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس من العام الحالي، لكن الأزمة الصحية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تأجيل الحدث العالمي إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد في بيان له "نظرا للقيود المفروضة على السفر التي تواجهها اليابان حاليا، فإن الحدث سيكون الى حد كبير مسابقة وطنية، بينما قد يشارك ايضا عدد قليل من الرياضيين الكينيين والاثيوبيين الذين يلعبون في الاندية اليابانية المحترفة".

وأشار إلى أن 10 من بين أسرع العدائين اليابانيين سيشاركون في سباق 100 متر.

وسيشمل الحدث على تسع مسابقات للرجال ومثلها للسيدات. ولأن بطولة المدارس الثانوية قد ألغيت، فإن المنظمين يعتزمون إضافة ممر أو اثنين في كل مسابقة للرياضيين من المدارس.

وتم افتتاح الملعب في الأول من كانون الثاني/يناير في نهائي مسابقة كأس كرة القدم حينما فاز فيسيل كوبي على كاشيما بهدفين نظيفين.

© 2020 AFP