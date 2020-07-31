هوفيديس بطل العالم 2014 مع ألمانيا يعلن اعتزاله لأسباب عائلية

رولف فينينبيرند د ب ا/ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 17 أيلول/سبتمبر 2019، للمدافع الألماني في فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بينيديكت هوفيديس خلال احدى الحصص التدريبية.

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برلين (أ ف ب)

أعلن الألماني بينيديكت هوفيديس المدافع السابق لفريق شالكه لكرة القدم المتوّج مع بلاده بلقب كأس العالم 2014، الجمعة، اعتزاله لأسباب عائلية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية "كنت مؤخرا مع زوجتي وابني في مخيم في جنوب فرنسا. لاحظت كم كنت سعيدا لرؤية ابني بالقرب مني. كرة القدم بدت غير مهمة بالنسبة لي".

ولعب الدولي الألماني السابق 44 مباراة دولية مع المانشافت سجل خلالها هدفين، فيما مثل شالكه لأكثر من عقد من الزمن (2007-2018) قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة (2017-2018) لكنه لم يشارك الا في ثلاث مباريات، ومنه إلى لوكوموتيف موسكو الروسي حيث أمضى عامين انهاهما بفسخ عقده وديا في حزيران/يونيو الماضي، علما أنه فاز معه بلقبي الكأس والكأس السوبر.

وأوضح هوفيديس "ابني يبلغ من العمر 21 شهرا، وخلال فترة وجودي في موسكو لم أتمكن من الاستمتاع معه. لقد عانيت".

وأضاف "من الصعب أن نتخذ هكذا خطوة، أن نتوقف عن اللعب أمام ملاعب مغلقة. ربما كانت هذه الفترة مع فيروس كورونا المستجد وهذه المباريات بدون جمهور انذارا تحذيريا".

كما انتقد التطور "الوحشي" لكرة القدم التي "تبتعد بشكل متزايد عن المشجعين".

وهوفيديس هو بطل العالم السابع لعام 2014 الذي يعلن اعتزاله. وكان أندريه شورليه لاعب بوروسيا دورتموند السابق اعلن اعتزاله أيضا بشكل مفاجئ رغم أن عمره 29 عاما فقط.

© 2020 AFP