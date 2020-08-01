أكثر من 1400 وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

كريس ديلماس ا ف ب/ا ف ب

كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ معروضة للبيع في حديقة منزل في لوس أنجليس بالولايات المتّحدة في 20 تموز/يوليو 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة 1442 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 ت غ السبت).

وهذا رابع يوم على التّوالي تُسجّل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

والولايات المتّحدة التي تُعدّ المتضرّر الأوّل جرّاء الفيروس في العالم، باتت تسجّل ما مجموعه 153,268 وفاة بكوفيد-19.

كذلك، سجّلت البلاد 69,160 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركيّة منذ بداية الوباء أكثر من 4,5 ملايين.

وبعد أن شهدت تحسّنًا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتّحدة الارتفاع منذ نهاية حزيران/يونيو، خصوصًا في جنوب البلاد وغربها.

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاصّ، إذ سُجّلت الجمعة 257 وفاة جديدة جرّاء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحيّة.

داكس/جص

© 2020 AFP