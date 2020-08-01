اتهام مراهقين اثنين وشاب في 22 من العمر باختراق حسابات بارزة على موقع تويتر

اختراق موقع تويتر طال نحو مئة حساب بينها حسابات عدة شخصيات سياسية بارزة مثل باراك أوباما.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة توجيه اتهامات لمراهقين اثنين في عمرهما 17 و19 عاما وشاب في الثانية والعشرين في عملية الاختراق الإلكتروني عبر الإنترنت لحسابات بارزة على موقع تويتر في منتصف يوليو/تموز، بينها حسابات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير بيل غيتس والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك.

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة توجيه اتهامات لمراهقين اثنين (17 و19 عاما) وشاب في الثانية والعشرين من عمره في عملية اختراق إلكتروني عبر الإنترنت لحسابات بارزة على موقع تويتر في منتصف يوليو/تموز.

وأضافت الوزارة في بيان أن اتهامات وجهت إلى البريطاني مايسون شبرد (19 عاما) بتنفيذ الاختراق الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، وإلى نعمة فضلي (22 عاما) الذي يقطن في أورلاندو بالمساعدة في تلك الجرائم والتحريض عليها.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة هيلزبارا في تامبا إنه اعتقل غراهام كلارك البالغ من العمر 17 عاما.

وشملت عملية الاختراق حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحساب الملياردير بيل غيتس وكذلك حساب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.

فرانس24/ رويترز

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