الولايات المتحدة: دونالد ترامب يعلن أنه سيحظر تطبيق "تيك توك" بسبب شبهات تجسس لحساب الصين

أوليفييه دولييري ا ف ب/ارشيف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة لاحتمال حصول عمليات تجسس عبره لحساب الاستخبارات الصينية. ويلقى تطبيق "تيك توك" رواجا كبيرا لدى الشباب خصوصا بفضل تسجيلات الفيديو الطريفة التي تبث عبره وتتمحور بشكل كبير على الرقص والموسيقى. ويبلغ عدد مستخدميه حوالى مليار شخص في العالم.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة في تصريح للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أنه سيحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة حيث تشتبه السلطات في إمكان حصول عمليات تجسس عبره لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال ترامب إنه سيتخذ إجراءات اعتبارا من السبت عبر استخدام صلاحيته لحالات الطوارئ الاقتصادية أو عبر أمر تنفيذي.

وكان مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عبروا في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة التي تملكها مجموعة "بايتدانس" الصينية وتلقى رواجا كبيرا، لغايات سيئة.

قرار ترامب يأتي بعد مراجعة أجرتها "لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة" التي تنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.

ورفضت إدارة "تيك تك" الإدلاء بأي تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، مكتفية بالقول: "نحن واثقون من نجاح تيك توك على الأمد الطويل".

الخطر الأمني لاستخدام التطبيق "شبه معدوم"

وتعهدت الشركة خلال الأسبوع الجاري بالتزام مستوى عال من الشفافية، بما في ذلك السماح بالإطلاع على خوارزمياتها لطمأنة المستخدمين والمنظمين.

ويلقى تطبيق "تيك توك" رواجا كبيرا لدى الشباب خصوصا بفضل تسجيلات الفيديو الطريفة التي تبث عبره وتتمحور بشكل كبير على الرقص والموسيقى. ويبلغ عدد مستخدميه حوالى مليار شخص في العالم.

وكانت شعبية التطبيق ارتفعت بعدما استحوذت "بايتدانس" على تطبيق "ميوزيكال.لي" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له في 2017 ودمجته بخدمتها الخاصة للفيديو.

وقال رئيس برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس إنه يعتقد أن الخطر الأمني لاستخدام التطبيق "شبه معدوم" لكن شركة "بايتدانس" قد تواجه ضغوطا من الصين للخضوع للرقابة.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية في "لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة" تملك صلاحية إلغاء عملية استحواذ تمت الموافقة عليها في الماضي، مشيرا أمرا كهذا حدث في 2019 مع تطبيق "غريندر" بعدما تم شراؤه من قبل شركة صينية.

فرانس24 / أ ف ب

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