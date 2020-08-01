بطولة إيطاليا: انتر وصيفا ويوفنتوس يتسلم الكأس بعد خسارة

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روما (أ ف ب)

حسم انتر وصافة الدوري الايطالي لكرة القدم بفوزه على مطارده أتالانتا 2-صفر السبت في المرحلة 38 الاخيرة التي شهدت إفساد روما تتويج يوفنتوس البطل بفوزه عليه على أرضه 3-1.

ودخل مهاجم لاتسيو الدولي تشيرو ايموبيلي التاريخ عندما أصبح افضل هداف بالتساوي في موسم واحد في تاريخ الدوري، بتسجيله هدف فريق العاصمة خلال الخسارة على أرض نابولي 1-2، رافعا رصيده الى 36 هدفا على غرار مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 36 هدفا في 2015-2016 حين كان يدافع عن ألوان نابولي.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع تواليا قبل مرحلتين من نهاية الموسم، فيما ضمنت معه أندية انتر واتالانتا ولاتسيو المشاركة الموسم المقبل في دوري ابطال اوروبا، ليُسدل الستار على موسم "سيري أ" بعد الاضطرابات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد وأدى الى تأجيل الدوري اكثر من ثلاثة اشهر.

في المقابل، كان روما قد ضمن مركزه الخامس ومشاركته الموسم المقبل في "يوروبا ليغ"، على غرار ميلان السادس الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني ونابولي السابع الذي يشارك مباشرة في دور المجموعات كبطل لمسابقة الكأس.

وأنهى يوفنتوس الموسم برصيد 83 نقطة مقابل 82 لانتر و78 لكل من أتالانتا ولاتسيو.

© 2020 AFP