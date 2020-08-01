بطولة إيطاليا: يوفنتوس يريح رونالدو أمام روما قبل دوري الأبطال

ماركو برتوريلو ا ف ب/ارشيف

البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة فريقه يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في 23 تموز/يوليو 2020.

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روما (أ ف ب)

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه يوفنتوس في المباراة ضد ضيفه روما في وقت لاحق السبت، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل أيام على خوض بطل "سيري أ" مباراة فاصلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلت التشكيلة الأولية التي أعلنها النادي عبر حسابه على "تويتر"، من اسم أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ما يرجح أن مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري فضّل إراحة رونالدو استعدادا لاستضافة ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الجمعة المقبل.

وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب ضد ليون بنتيجة صفر-1 في شباط/فبراير الماضي، قبل تعليق منافسات المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيغيب عن تشكيلة يوفنتوس ضد روما، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي يعاني من إصابة تهدد أيضا مشاركته في المباراة ضد ليون.

وبغياب رونالدو عن مباراة روما، يحسم مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي عمليا لقب هداف "سيري أ" 2019-2020.

ويحتل البرتغالي المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع 31 هدفا، خلف إيموبيلي المتصدر مع 35، والذي سيكون أمام فرصة لتعزيز رصيده عندما يخوض المباراة ضد المضيف نابولي في المرحلة ذاتها مساء السبت.

ويبتعد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في المركز الثالث للهدافين، بفارق 12 عن إيموبيلي.

وتوّج يوفنتوس قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليا. وستجرى اليوم بعد مباراة روما عملية تسليم الكأس في "أليانز ستاديوم" أمام مدرجات خالية من الجماهير عملا بالبروتوكول الصحي المتبع منذ استئناف البطولة في حزيران/يونيو، بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي "كوفيد-19".

© 2020 AFP