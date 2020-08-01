دروغبا يترشح لرئاسة الاتحاد العاجي لكرة القدم

سيا كامبو ا ف ب

مطالبون بالعاجي ديدييه دروغبا امام مقر الاتحاد العاجي لكرة القدم في ابيدجان في 1 اب/اغسطس 2020

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أبيدجان (أ ف ب)

تقدّم نجم كرة القدم العاجية ديدييه دروغبا بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده واعدا في تحقيق نهضة في الرياضة الشعبية التي "تعاني" راهنا بحسب الهداف السابق لنادي تشلسي الانكليزي.

وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف تموز/يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية على ثماني رعايات ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.

قال دروغبا البالغ 41 عاما "لا يهمني كثيرا ان اكون رئيسا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة. كرتنا تعاني... نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القم العاجية".

تابع "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية"، معتبر انه "من الهام ان اعيد لكرة القدم العادية ما قدمته لي".

وبعد تقديم الطلبات، أمام اللجنة الانتخابية خمسة أيام لتحليل ملفات الترشيح والمصادقة عليها.

وبالاضافة الى دروغبا، ترشح إدريس ديالو، نائب الرئيس السابق في الاتحاد والمدعوم من رابطة اللاعبين، ونائب الرئيس الحالي ورئيس رابطة الدوري سوري دياباتيه.

وكانت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) قد أوقفت نقابة اللاعبين العاجيين بسبب "عدم امتثالها للقانون" ورفضها دعم ترشح دروغبا لانتخابات رئاسة الاتحاد.

© 2020 AFP