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فحوص مجانية وتطوعية للمسافرين في مطار شارل ديغول للكشف عن المصابين بفيروس كورونا

فيليكس وعائلته وصلوا من الهند وقرروا الخضوع لفحص فيروس كورونا بمطار شارل ديغول الباريسي، 31 يوليو/تموز 2020. © صورة ملتقطة من الفيديو/فرانس24

أقامت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول بضواحي باريس، مراكز صحية متنقلة لإجراء فحوص للمسافرين القادمين إلى فرنسا من الخارج، للكشف عن المصابين فيروس كورونا. الاختبارات التي تتم بصفة تطوعية ومجانية، لاقت ترحيب العديد من المسافرين كما نقلها موفدا فرانس24 أشرف عبيد وجوليات مونتي. وألزمت السلطات الفرنسية المسافرين القادمين من 16 بلدا تعتبرها المصالح الطبية الفرنسية بؤرة لانتشار الفيروس، بإجراء هذه التحاليل والالتزام بالحجر الصحي إن كانت النتيجة إيجابية.