تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#موجة حر بأوروبا
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

فحوص مجانية وتطوعية للمسافرين في مطار شارل ديغول للكشف عن المصابين بفيروس كورونا

نشرت في:

فيليكس وعائلته وصلوا من الهند وقرروا الخضوع لفحص فيروس كورونا بمطار شارل ديغول الباريسي، 31 يوليو/تموز 2020.
فيليكس وعائلته وصلوا من الهند وقرروا الخضوع لفحص فيروس كورونا بمطار شارل ديغول الباريسي، 31 يوليو/تموز 2020. © صورة ملتقطة من الفيديو/فرانس24
نص : أشرف عبيد
|
فيديو : أشرف عبيد

أقامت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول بضواحي باريس، مراكز صحية متنقلة لإجراء فحوص للمسافرين القادمين إلى فرنسا من الخارج، للكشف عن المصابين فيروس كورونا. الاختبارات التي تتم بصفة تطوعية ومجانية، لاقت ترحيب العديد من المسافرين كما نقلها موفدا فرانس24 أشرف عبيد وجوليات مونتي. وألزمت السلطات الفرنسية المسافرين القادمين من 16 بلدا تعتبرها المصالح الطبية الفرنسية بؤرة لانتشار الفيروس، بإجراء هذه التحاليل والالتزام بالحجر الصحي إن كانت النتيجة إيجابية.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.