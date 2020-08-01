فيروس كورونا: المكسيك تسجل رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية وتتخطى بريطانيا في عدد الوفيات

اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المكسيك. مكسيكو في 30 يوليو/تموز 2020.

باتت المكسيك الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد أن أظهرت بيانات وزارة الصحة الجمعة ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بالفيروس إلى 46688. ورجحت الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة. وسجلت وزارة الصحة 8458 حالة إصابة جديدة بكورونا مسجلة رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية.

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أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة فيروس كورونا إلى 46688 حالة الجمعة لتحتل البلاد المركز الثالث في أكبر عدد من حالات الوفاة على مستوى العالم متفوقة على بريطانيا.

وسجلت وزارة الصحة 8458 حالة إصابة جديدة بكورونا مسجلة رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية إضافة إلى 688 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 424637 حالة والوفاة إلى 46688.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

فرانس24/ رويترز

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