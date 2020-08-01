فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة مارك فيفيان فوي 2020 ينتقل إلى نابولي في صفقة قياسية

© أ ف ب

فيكتور أوسيمين خلال مباراة الدوري الفرنسي بين ليل ومضيفه أنجيه، في 7 فبراير/شباط 2020.

انتقل مهاجم نيجيريا ولاعب نادي ليل فيكتور أوسيمين، الحائز جائزة مارك فيفيان فوي 2020 التي تمنحها فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية سنويا لأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي، إلى نابولي الإيطالي في صفقة قياسية قد تكون الأعلى بالنسبة للاعب أفريقي. وفيما أكدت مصادر قريبة من الملف أن قيمة الانتقال بلغت 70 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت، قدرت الصحافة الإيطالية الصفقة بين 50 و60 مليون يورو.

إعلان اقرأ المزيد

انضم مهاجم منتخب نيجيريا ولاعب نادي ليل فيكتور أوسيمين، الفائز بـ جائزة مارك فيفيان فوي 2020 التي تمنحها فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية سنويا لأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى نابولي بحسب ما ذكر الناديان الجمعة.

وبعمر الحادية والعشرين، سجل أوسيمين 18 هدفا في 38 مباراة ضمن مختلف المسابقات و13 هدفا في الدوري المنقوص بسبب فيروس كورونا المستجد مع الفريق الشمالي.

وأكدت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس ان قيمة الانتقال بلغت 70 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وفيما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى صفقة بقيمة 80 أو 81 مليون يورو، تقلصت الأرقام من الجهة الإيطالية حيث تم تقدير الصفقة بين 50 و60 مليون يورو.

وسيكون قدوم أوسيمين الأغلى في تاريخ نادي نابولي الذي انهى الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في المركز السابع ليغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باستثناء في حال إحرازه اللقب الحالي.

في المقابل، هذه ثاني صفقة كبيرة لليل الذي كان قد تخلى الموسم الماضي عن العاجي نيكولا بيبيه إلى أرسنال الانكليزي بثمانين مليون يورو.

فرانس24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك