كأس انكلترا: اوباميانغ يقود ارسنال للقب على حساب تشلسي ويمنحه بطاقة التأهل الى الدوري الاوروبي

كاثرين ايفيل مصدر/ا ف ب

الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ يسجل هدف التعادل لارسنال من ركلة جزاء ضد تشلسي في نهائي كأس انكلترا لكرة القدم على ملعب ويمبلي في الاول من آب/أغسطس 2020

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لندن (أ ف ب)

منح الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ أرسنال لقبه الرابع عشر في كأس انكلترا لكرة القدم وبطاقة العبور الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، بتسجيله ثنائية الفوز بنتيجة 2-1 على تشلسي في النهائي السبت ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل اوباميانغ هدفي ارسنال (28 من ركلة جزاء و67) الذي عزز رقمه القياسي بعدد مرات احراز اللقب، بعد أن منح الاميركي كريستيان بوليشيتش التقدم لتشلسي (5) الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 73 إثر طرد لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

وبعد أن أنهى "المدفعجية" الدوري الممتاز في المركز الثامن وهو الأسوأ له منذ 25 عاما، كان مطالبا بالفوز في نهائي للكأس للحصول على بطاقة التأهل الاوروبي وتفادي الفشل في المشاركة قاريا للمرة الاولى منذ موسم 1995-1996.

وحقق الاسباني ميكيل ارتيتا الفائز بالمسابقة كلاعب مع ارسنال عامي 2014 و2015 لقبه الاول كمدرب ونجح في قيادة فريقه الى لقب كبير في موسمه الاول بعد أن استلم منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا لمواطنه اوناي ايمري.

وكان المدرب فرانك لامبارد يمني النفس في أن يحقق هذا الإنجاز بنفسه أيضا في موسم أول واعد على رأس الجهاز الفني للـ"بلوز"، قاده في نهايته الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وكانت المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي كأس انكلترا حيث كان الفوز لصالح ارسنال في المرتين السابقتين أيضا عامي 2002 و2017.

وثأر أرسنال من الخسارة أمام نظيره اللندني في نهائي "يوروبا ليغ" العام الماضي عندما كان الاخير تحت إشراف الايطالي ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي.

ولم يجر لامبارد المتوج بالمسابقة في اربع مناسبات كلاعب مع تشلسي، أي تبديل على التشكيلة التي فازت في المباراة الاخيرة في الدوري على ولفرهامبتون، فيما أجرى ارتيتا تغييرا واحدا على التشكيلة التي فازت على واتفورد مشركا مواطنه هيكتور بيليرين بدلا من جو ويلوك.

- نكسة بوليشيتش وطرد كوفاتشيتش -

وبدأ تشلسي المتوج بلقب المسابقة ثماني مرات آخرها عام 2018 على حساب مانشستر يونايتد، المباراة بقوة بعد أن سدد مايسون ماونت كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيز (4).

وبعد دقيقة فقط افتتح بوليشيتش النتيجة بعد أن افتك الكرة في منتصف الملعب ممرا الى ماونت ومنه الى جيرو وسط هشاشة دفاعية من ارسنال، قبل أن يمرر الفرنسي الكرة الى بوليشيتش على مسافة قريبة من المرمى تابعها في الشباك (5)، ليصبح أول أميركي يسجل هدفا في نهائي كأس انكلترا.

وكاد أن يضاعف بولشيتش الذي وصل من بوروسيا دورتموند الالماني في الصيف الماضي النتيجة بعد أن سدد كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس (10).

وأتيحت أول الفرص الخطيرة لأرسنال عندما سدد العاجي نيكولا بيبي كرة بيسراه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى الا أن اوباميانغ كان متسللا خلال عملية البناء (25).

وعادل ارسنال النتيجة عندما تحصل اوباميانغ الذي بات اول لاعب افريقي يحمل شارة القيادة في نهائي كأس انكلترا في صفوف أي فريق، على ركلة جزاء إثر عرقلة من الاسباني سيزار اسبيليكويتا، انبرى بها بنجاح مسكنا الكرة على يسار الحارس الارجنتيني ويلي كاباييرو (28).

واضطر أسبيليكويتا الى الخروج من اللقاء إثر تعرضه لإصابة ليدخل مكانه الدنماركي كريستيان كريستنسن (35).

وتعرض تشلسي الذي أقصى ليفربول ومانشستر يونايتد في طريقه الى النهائي لنكسة قوية مع انطلاق الشوط الثاني عندما اضطر بوليشيتش لمغادرة ارض الملعب إثر إصابة عضلية في فخذه تعرض لها عندما انطلق من منتصف الملعب الى داخل منطقة الجزاء مسددا كرة تصدى لها مارتينيز (46)، ليدخل الاسباني بيدرو رودريغيز مكانه.

ومنح اوباميانغ الفوز لفريقه عندما شن الـ"غنرز" هجمة مرتدة عن طريق بيليرين افتكها كريستينسن لتصل الى بيبي الذي مرر الكرة الى اوباميانغ داخل المنطقة فراوغ المدافع الفرنسي كورت زوما قبل أن يسقط الكرة "لوب" بيسراه فوق الحارس (67).

ومنذ انضمامه الى ارسنال من دورتموند في كانون الثاني/يناير 2018، أصبح اوباميانغ أكثر لاعب تسجيلا للاهداف مع ناد في الدوري الممتاز في جميع المسابقات (70 هدفا متفوقا بهدف عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول).

وبهذه النتيجة، سيخوض توتنهام الذي أنهى الموسم في المركز السادس الدور التمهيدي للدوري الاوروبي بعد أن تأهل ارسنال مباشرة، فيما كان ولفرهامبتون السابع يمني النفس في أن يفوز تشلسي باللقب ليخوض تصفيات المسابقة القارية الرديفة.

© 2020 AFP