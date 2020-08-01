محكمة استئناف اتحادية تسقط حكم الإعدام الصادر بحق مرتكب اعتداءات بوسطن

- ا ف ب

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نيويورك (أ ف ب)

أسقطت محكمة استئناف اتّحادية في بوسطن الجمعة حكماً بالإعدام كان صدر بحقّ جوهر تسارناييف على خلفيّة اعتداءات ماراتون بوسطن العام 2013، وأحالت القضيّة على محكمة أخرى للبتّ في حكم جديد.

إلا أنّ محكمة الاستئناف لم تُسقط من الحكم سوى الجزء المتعلّق بالتُهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وحذّرت محكمة الاستئناف من أنّه حتّى في حال تمّ تأكيد إسقاط حكم الإعدام، فسيظلّ تسارناييف محكومًا عليه، بالحدّ الأدنى، بالسّجن مدى الحياة.

وكتب قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة الجمعة "سيظلّ جوهر تسارناييف في السجن بقيّة حياته، والسؤال الوحيد المتبقي هو معرفة ما إذا كانت الحكومة ستُنهي حياته من خلال إعدامه".

في 15 نيسان/ابريل 2014، انفجرت عبوتان يدويتا الصنع في الوقت نفسه بالقرب من خط وصول ماراتون بوسطن (شمال شرق) مما اوقع ثلاثة قتلى و264 جريحا بين المتفرجين.

وبعد عملية مطاردة استمرت اربعة ايام، اوقفت الشرطة جوهر تسارناييف المتحدر من اصل شيشاني بعد ساعات على مقتل شقيقه بايدي الشرطة. وحكم عليه بالاعدام في حزيران/يونيو 2015.

© 2020 AFP