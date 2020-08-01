مقتل عسكري فرنسي في حادث داخل قاعدة بالعاصمة التشادية نجامينا

الجندي الفرنسي أندي فيلا توفي في حادث بقاعدة فرنسية في تشاد، في 31 يوليو/تموز 2020.

قتل جندي فرنسي خلال عملية صيانة عقب انفجار إحدى المعدات في قاعدة بالعاصمة التشادية نجامينا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة في بيان. والجندي، أندي فيلا (25 عاما)، من كتيبة المشاة، متخصص في الأعمال الميكانيكية الكهربائية.

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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة في بيان مقتل عسكري فرنسي خلال عملية صيانة في تشاد عقب انفجار إحدى المعدات في قاعدة بالعاصمة نجامينا.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة تجري تحقيقا في أسباب الحادث الذي أسفر عن قتل أندي فيلا (25 عاما) من كتيبة المشاة والمتخصص في الأعمال الميكانيكية الكهربائية.

ولفرنسا أكثر من خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل بغرب أفريقيا في إطار جهود دولية لمحاربة المتشددين الإسلاميين في تلك المنطقة وجعلت من تشاد قاعدة لقواتها لمكافحة الإرهاب.

فرانس24/ رويترز

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