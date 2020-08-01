منصة "تيك توك" عازمة على "البقاء" في الولايات المتحدة والشركة الصينية الأم تقترح بيعها

صورة بتاريخ 27 أيار/مايو لشعار تطبيق "تيك توك" على شاشة هاتف وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو إنه سيحظر المنصة في بلده.

وجهت السبت مسؤولة الفرع الأمريكي لتطبيق "تيك توك"، منصة الترفيه المختصة في أشرطة الفيديو الموسيقية القصيرة، رسالة في فيديو للمستخدمين نشرته على المنصة وصرحت فيه قائلة: "نحن هنا لنبقى"، وذلك رغم ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته حظر التطبيق في بلاده للاشتباه في استخدامه للتجسس من قبل الصين. في حين أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة الصينية الأم للتطبيق "بيت دانس" اقترحت بيع الفرع الأمريكي كما طلبت حكومة الولايات المتحدة.

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نشرت مسؤولة فرع "تيك توك" الأمريكي فينيسا باباس السبت فيديو على التطبيق ووجهته للمستعملين وقالت فيه "نحن هنا لنبقى"، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيحظر المنصة الواسعة الانتشار في بلده.

فيما اقترحت "بيت دانس"، الشركة الصينية الأم للتطبيق الواسع الانتشار، بيع الفرع الأمريكي للمنصة كما طلبت منها الولايات المتحدة الحريصة على حماية معطيات مواطنيها، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت باباس "استمعنا إلى موجة الدعم التي أطلقتموها ونريد أن نقول لكم شكرا. لا نية لنا للرحيل". وتابعت "أريد أن أشكر ملايين الأمريكيين الذين يستعملون تيك توك يوميا ويضفون إبداعا وفرحا على حياتنا اليومية". وعبّرت المسؤولة عن "اعتزازها" بالموظفين الأمريكيين الـ1500 وكذلك "العشرة آلاف وظيفة إضافية التي سنؤمنها في هذا البلد على امتداد الأعوام الثلاثة المقبلة". وختمت "نحن هنا لنبقى. واصلوا إسماع أصواتكم هنا واستمروا في دعم تيك توك".

من جهتها، قالت جنيفير غرانيك من "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" النافذ "علينا أن نكون يقظين بازاء خطر نقل معطيات شخصية وحساسة إلى حكومات جائرة، بما فيها حكومتنا". وأضافت "لكن حظر منصة، وإن كان ذلك ممكنا قانونا، يضر بحرية التعبير على الإنترنت ولا يساهم في حلّ المشكلة الأوسع المتمثلة في الرقابة الحكومية غير المبررة".

وتشتبه واشنطن بإمكان استعمال بكين للتطبيق الذي تملكه شركة "بيت دانس" الصينية في عمليات تجسس، وهو أمر تنفيه الشركة بشكل قاطع. وأكدت وسائل إعلام عديدة أن شركة "مايكروسوفت" تجري مفاوضات متقدمة لشراء "تيك توك". وقالت المجموعة الصينية ردا على ذلك "رغم أننا لا نعلق على الشائعات والتخمينات، نحن واثقون بأن تيك توك سيحقق نجاحا طويل الأمد".

وعقب أسابيع من الشائعات والضغوط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيحظر التطبيق في بلده. وأعلن البيت الأبيض قبل ذلك بساعات أن الرئيس يستعد لتوقيع أمر رسمي لإجبار "بيت دانس" على الانفصال عن "تيك توك"، وذلك بذريعة حماية الأمن القومي. وجاء قرار ترامب بعد مراجعة أجرتها "لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة" التي تنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي.

وكان مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عبروا في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة. وهناك أكثر من مليار مستخدم حول العالم لمنصة الترفيه المختصة في أشرطة الفيديو الموسيقية القصيرة، وقد زادت شعبيتها في الأشهر الأخيرة التي شهدت حجرا.

فرانس24 / أ ف ب

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