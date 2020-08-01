وفاة المخرج البريطاني آلان باركر الحائز على عشر جوائز أوسكار عن 76 عاما

© أ ف ب/أرشيف

المخرج البريطاني يحيي المصورين في مهرجان مراكش السينمائي. 6 ديسمبر/كانون الأول 2004.

رحل المخرج البريطاني الكبير آلان باركر الجمعة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما. ووصفت أكاديمية جوائز أوسكار المخرج الراحل بأنه "موهبة استثنائية" وفي رصيده عدد كبير من الجوائز والأفلام العظيمة. وأخرج باركر عددا كبيرا من الأفلام الموسيقية المؤثرة مثل "باغزي ميلون" و"إيفيتا" و"بينك فلويد- ذو وول". كما أن فيلمه الثاني "ميد نايت إكسبريس" حصد جائزتي أوسكار وستّ جوائز "غولدن غلوب" وأربع جوائز "بافتا".

إعلان اقرأ المزيد

رحل عن عالمنا الجمعة المخرج البريطاني آلان باركر (76 عاما) الذي يملك في رصيده من الأفلام "ميدنايت إكسبرس" و"باغزي مالون" و"فيم" وسواها.

وأعلن ناطق باسم عائلة باركر أن المخرج الذي حصل خلال مسيرته على عشر جوائز "أوسكار" وعشر جوائز "غولدن غلوب" و19 جائزة "بافتا"، غيّبه الموت بعد صراع "طويل" مع المرض. ووصفت أكاديمية جوائز أوسكار المخرج الراحل بأنه "موهبة استثنائية". وأضافت في تغريدة عبر تويتر "سنفتقده كثيرا".

وكان باركر قد بدأ حياته المهنية في مجال الإعلان، وأخرج في العام 1975 فيلمه الروائي الأول "باغزي مالون"، وهي محاكاة موسيقية ساخرة لأفلام العصابات خلال ثلاثينات القرن العشرين، تولى التمثيل فيه أولاد. أما فيلمه الثاني "ميدنايت إكسبرس" (1978)، فتناول الجحيم الذي عاشه أمريكي داخل أحد السجون التركية بعدما حاول مغادرة تركيا حاملا بعض الحشيشة. ونال هذا الفيلم جائزتي أوسكار وستّ جوائز "غولدن غلوب" وأربع جوائز "بافتا".

وفي العام 1981، أخرج فيلم "بينك فلويد- ذو وول" الذي أصبح مرجعا لمحبي فرقة الروك البريطانية الشهيرة. وكان "إيفيتا" الذي أخرجه عام 1996 آخر نجاحاته الكبرى، وهو فيلم موسيقي تؤدي فيه المغنية مادونا دور الممثلة والسياسية الأرجنتينية إيفا بيرون. ومن أفلام باركر الأخرى "ميسيسيبي بورنينغ" و"ذي كوميتمنتس".

وللراحل، وهو من مواليد 14 فبراير/شباط 1944، عائلة تتألف من زوجته ليزا، ومن خمسة أبناء، لديه منهم سبعة أحفاد.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك