وفاة المدرب الفرنسي أليكس دوبون

جان-سيباستيان ايفرار ا ف ب/ارشيف

المدرب الفرنسي الراحل اليكس دوبون في صورة مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2015

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ليل (فرنسا) (أ ف ب)

توفي المدرب الفرنسي اليكس دوبون ليل الجمعة-السبت عن 66 عاما بسبب ازمة قلبية، بحسب ما ذكر فريقه السابق دنكيرك في بيان.

واشرف دوبون على عدة اندية فرنسية على غرار غونيون الذي قاده الى لقب كأس الرابطة في عام 2000 وسيدان ولافال واميان وبريست.

وتوفي لاعب الوسط السابق في منزله في لا توربي (ألب-ماريتيم)، بحسب الصحيفة اليومية المحلية "لا فوا دو نور".

امضى دوبون معظم مسيرته كلاعب في مسقط رأسه دنكيرك حيث بدأ مسيرته التدريبية ايضا، وعرف ابرز نجاحاته في موسم 1999-2000.

واحرز انذاك مع غونيون الذي كان في عداد اندية الدرجة الثانية لقب كأس الرابطة على حساب باريس سان جرمان (2-صفر)، مؤهلا فريقه الى مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.

وكان انجازا غير مسبوق في المسابقة التي عاشت آخر مبارياتها الجمعة بفوز باريس سان جرمان على ليون بركلات الترجيح.

نعاه رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت قائلا "هو مدرب معروف، صاحب قناعات، شخصية محببة ومحترمة في كرة القدم حققت مسيرة لافتة".

كما درب دوبون منتخبي قطر (2003) والامارات (2007) الاولمبيين.

© 2020 AFP