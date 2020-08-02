إسرائيل: آلاف المتظاهرين ضد بنيامين نتانياهو في ظل اتهامات فساد وفشله في مكافحة فيروس كورونا

آلاف المتظاهرين في عدة مدن إسرائيلية ضد بنيامين نتانياهو. 1 آب/أغسطس 2020.

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت مجددا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس وتل أبيب وأماكن متفرقة من البلاد، مطالبين باستقالته على خلفية اتهامات الفساد التي وجهت إليه وفشله في مكافحة وباء كوفيد-19 والحد من تداعياته الاقتصادية. واتهم نتانياهو قنوات تلفزيون خاصة بـ "الدعاية للتظاهرات اليسارية الفوضوية" من خلال توفير تغطية واسعة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

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تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في أماكن متفرقة من البلاد، لاسيما أمام مقر إقامته الرسمي في القدس، مطالبين باستقالته على خلفية اتهامات الفساد التي وجهت إليه وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

فقد تجمع المتظاهرون عند عشرات التقاطعات والطرق والجسور حيث حملوا لافتات تتهم نتانياهو بـ "الفشل" وتدعو الى استقالته، كما جرت تظاهرة أمام مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية الساحلية الشمالية.

في تل أبيب، تظاهر المئات ضد ارتفاع معدل البطالة وفشل الحكومة في دعم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بعد فقدانهم مصادر رزقهم بسبب الوباء، كما أوردت وسائل إعلام اسرائيلية. وحمل المتظاهرون الذين وضعوا كمامات واقية لافتات تتهم نتانياهو بالفشل في مكافحة وباء كوفيد-19 والحد من تداعياته الاقتصادية.

وفي ردة فعل، اتهم نتانياهو مساء السبت قنوات التلفزيون الخاصة 12 و13 بـ "الدعاية للتظاهرات اليسارية الفوضوية" من خلال توفير تغطية واسعة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. وأعاد نشر تغريدة لحزب الليكود تقول: "إنهم يحاولون بشكل يائس غسل أدمغة الناس بهدف إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين". كما اتهم نتانياهو وسائل الإعلام بـ "تجاهل الطبيعة العنيفة للاحتجاجات والدعوات خلالها لقتل رئيس الوزراء وعائلته".

وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لانتقادات شديدة مع عودة تفشي الإصابات بفيروس كورونا بعد رفع اجراءات الحجر في أواخر نيسان/أبريل. وقد اعترف نتانياهو بنفسه بالتسرع في إعادة فتح الاقتصاد، إذ سجلت اسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة حتى الآن اكثر من 72 ألف إصابة بينها 523 وفيات.

فرانس24/ أ ف ب

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