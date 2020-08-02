انفجار وإطلاق نار في هجوم لمسلّحين على سجن في أفغانستان (مسؤول)

وكيل كوهسار ا ف ب/ارشيف

جندي أفغاني أثناء الإفراج عن سجناء من طالبان عند نقطة تفتيش في منطقة بغرام بتاريخ 26 أيار/مايو 2020

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جلال اباد (أفغانستان) (أ ف ب)

اقتحم مسلّحون سجنا في شرق أفغانستان الأحد ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في هجوم يشكل ضربة للهدوء النسبي الذي ساد البلاد مع إعلان وقف إطلاق النار تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني فرانس برس أن المسلحين فجّروا سيارة مفخخة قرب السجن قبل أن يطلقوا النار على الحراس في المنشأة الواقعة في مدينة جلال أباد.

وقال إن "عددا منهم اتّخذوا مواقع في سوق قرب السجن حيث يشتبكون مع قوات الأمن".

وأضاف "القتال متواصل. قتل شخص الى الآن وأصيب 18 بجروح".

ونفت طالبان أي صلة لها بالهجوم الذي وقع في آخر أيام الهدنة بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لفرانس برس "هذا ليس هجوما من قبلنا. لم يؤذن لمجاهدينا بعد بشن هجمات".

© 2020 AFP