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تباين وخلاف بين القوى السياسية العراقية حول موعد الانتخابات التشريعية المبكرة

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رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برفقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر البرلمان العراقي، 6 مايو/أيار 2020.
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برفقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر البرلمان العراقي، 6 مايو/أيار 2020. © رويترز/أرشيف
نص : فرانس24 تابِع | خديجة حديد
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فيديو : خديجة حديد

تباينت ردود فعل الطبقة السياسية في العراق إثر إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجمعة تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 6 يونيو/حزيران 2021، في سابقة بهذه الدولة التي تشهد احتجاجات على النظام السياسي ووجوهه وسط انعدام ثقة الناخبين بالسياسيين. وفيما رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بإعلان الكاظمي معتبرة أن الانتخابات المبكرة تشكل استجابة لـ"مطلب شعبي رئيسي"، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السبت إلى انتخابات أبكر من هذا التاريخ.

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