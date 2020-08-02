تشديد القيود لاحتواء كورونا في مدينة ملبورن الاسترالية

ويليام ويست ا ف ب

جنود وعناصر من الشرطة يقومون بدورية في شوارع ملبورن في 2 آب/أغسطس 2020

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ملبورن (أ ف ب)

شددت استراليا الأحد تدابير العزل المفروضة منذ عدة أسابيع في ملبورن ثاني مدينة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع فرض حظر تجول ليلي ومنع حفلات الزفاف للمرة الأولى منذ بداية وباء كوفيد-19.

ورغم إعادة فرض القيود في أوائل تموز/يوليو، واصلت ملبورن تسجيل مئات الإصابات الجديدة اليومية. لذلك قررت السلطات المحلية فرض حظر تجوال من الساعة 20,00 حتى 05,00 خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وأعلن دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) "حالة الكارثة" الأحد مضيفا أن عاصمة الولاية انتقلت إلى "المرحلة الرابعة" من القيود حتى 13 أيلول/سبتمبر، بسبب معدلات الإصابة "غير المقبولة".

وسيتاح للسكان ممارسة الرياضة لمدة ساعة واحدة في اليوم، ضمن مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات عن منازلهم، اعتبارا من مساء الأحد. ويمكن لشخص واحد فقط من كل أسرة بشراء المواد الأساسية، ضمن الحدود نفسها.

وبعد أسابيع قليلة من العودة إلى الدراسة، يستأنف معظم طلاب المدارس والجامعات الدراسة عبر الإنترنت اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس، بينما سيتم إغلاق دور الحضانة ومرافق الرعاية الأخرى اعتبارًا من الخميس.

تم إلغاء حفلات الزفاف في المدينة حتى إشعار آخر. واقتصرت الأعراس في ذروة الموجة الأولى من الوباء على حضور خمسة أشخاص في أستراليا.

وأوضح أندروز "اتخذنا هذه القرارات لأن القيام بأقل من ذلك لن يحمينا" وأن "القيام بأقل من ذلك سيجعل المشكلة تستمر لأشهر".

وتابع أن "الوقت غير ملائم للتساهل وزمن التحذيرات ولى". وأضاف "إذا لم تكونوا في بيوتكم في وقت كان عليكم أن تلازموا منازلكم، وإذا كنتم تحملون الفيروس وتواصلوا حياتكم الطبيعية، ستطبق إجراءات صارمة"، مشيرا إلى أن "هناك أرواحا على المحكّ".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن قيود إضافية تتعلق بأماكن العمل الاثنين لافتا إلى إمكانية وقف الأنشطة غير الضرورية.

وسجلت ولاية فيكتوريا 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات الأحد.

خارج ملبورن، ستنتقل بقية الولاية إلى المرحلة الثالثة من الاحتواء اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء الخميس. ولن يتمكن السكان من مغادرة منازلهم إلا للذهاب إلى العمل والمدرسة وشراء المواد الأساسية.

ولم تعلن الولايات الأسترالية الأخرى التي خففت القيود، عن إصابات جديدة أو أبلغت عن عدد إصابات ضئيل جدًا منذ أسابيع. لكنها أغلقت حدودها أمام سكان فيكتوريا وسيدني (الجنوب الشرقي)، التي تشكل بؤرة أخرى للفيروس.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، حتى الآن ما مجموعه 18 ألف إصابة وما لا يقل عن 208 وفيات.

© 2020 AFP