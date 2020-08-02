جائزة بريطانيا الكبرى: فوز سابع لهاميلتون... بثلاثة إطارات

أندرو بويرز تصوير مشترك/ا ف ب

البريطاني لويس هاميلتون يقود سيارته مرسيدس بعد انثقاب أحد إطاراتها خلال جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في الثاني من آب/أغسطس 2020.

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سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

عزز بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، رقمه القياسي في الانتصارات على حلبة سيلفرستون، بفوز سابع الأحد في جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث عبر خط النهاية بثلاثة إطارات سليمة ورابع مثقوب.

وهيمن البريطاني على المرحلة الرابعة من بطولة العالم، من انطلاقه من المركز الأول وحتى اللفة 52 الأخيرة، حين تعرض لثقب في الإطار الأمامي الأيسر، واضطر لمواصلة القيادة، ليحافظ على تقدمه أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الثاني، وسائق فيراري شارل لوكلير (موناكو) الثالث.

وبعد سباق رتيب في المنافسة على مراكز المقدمة، شهدت اللفات الأخيرة تبدلات مفاجئة لاسيما على صعيد المركز الثاني الذي احتله للغالبية العظمى من السباق، الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس.

لكن الأخير تعرض لثقب في الإطار ذاته قبل لفتين من النهاية، واضطر لدخول حظيرة الفريق لتبديل إطاراته، وأنهى السباق في المركز الحادي عشر.

وكاد فيرشتابن ان يكون المستفيد الأكبر من الأضرار التي لحقت بإطاري مرسيدس، اذ كان بمقدوره اللحاق بهاميلتون، لكنه خسر هذه الامكانية نظرا لدخوله حظيرة فريقه في اللفة ما قبل الأخيرة لتبديل إطاراته، بعد خروج بوتاس من المنافسة وضمان السائق الهولندي الحلول ثانيا.

وعبر هاميلتون خط النهاية بفارق 5,856 ثوانٍ فقط عن فيرشتابن، علما بأنه كان يتمتع بفارق مريح قبل ذلك.

وواصل البريطاني الباحث عن لقبه السابع في بطولة العالم لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الألماني ميكايل شوماخر، فرض هيمنته وهيمنة فريقه على بطولة 2020 التي تأخر انطلاقها الى مطلع تموز/يوليو الماضي، بدلا من آذار/مارس، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وحقق هاميلتون اليوم فوزه الثالث تواليا، والرابع لمرسيدس بعد تتويج بوتاس في جائزة المجر الكبرى الافتتاحية للموسم. وعزز البريطاني صدارته للترتيب العام برصيد 88 نقطة، بفارق 30 نقطة عن بوتاس الثاني، و36 نقطة عن فيرشتابن.

وتقام المرحلة الخامسة من البطولة على الحلبة ذاتها الأحد المقبل، ودائما خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين بحسب الاجراءات الوقائية المعتمدة في ظل تفشي "كوفيد-19".

وغاب عن سباق اليوم المكسيكي سيرخيو بيريز (رايسينغ بوينت)، بعدما أصبح هذا الأسبوع أول سائق ضمن الفئة الأولى يصاب بفيروس كورونا المستجد.

ولم يتمكن بديله الألماني نيكو هولكنبرغ من خوض السباق أيضا، اذ عانت سيارته من مشاكل ميكانيكية حالت دون تواجده على خط الانطلاق.

© 2020 AFP