جنوب أفريقيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز عتبة نصف مليون حالة

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مسؤول من جنوب أفريقيا في حملة ضد فيروس كورونا

تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا عتبة نصف مليون حالة، كما أفادت وزارة الصحة السبت. وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن 8253، رغم رصد باحثين محليين ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة في إجمالي عدد الوفيات الطبيعية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يرجح أن العدد المعلن أقل بكثير من الفعلي. وجنوب أفريقيا هي البلد الأكثر تضررا من الوباء في القارة السمراء.

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أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز عتبة 500 ألف، ما يجعلها البلد الأكثر تضررا في القارة الأفريقية إذ أنها سجلت أكثر من نصف إجمالي الإصابات فيها.

وقال وزير الصحة زويلي مخيزي في تقريره اليومي حول آخر التطورات المرتبطة بالوباء "تجاوزت جنوب إفريقيا اليوم عتبة نصف مليون إصابة، بإجمالي 503,290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19". وسُجل أكثر من ثلث الإصابات في مقاطعة غاوتينغ، المركز المالي للبلاد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن 8253، رغم رصد باحثين محليين ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة في إجمالي عدد الوفيات الطبيعية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يرجح أن العدد المعلن أقل بكثير من الفعلي.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا السبت أن معدل الوفيات الناجم عن الإصابات في البلاد بلغ 1,6 بالمئة، أي "أقل من المعدل العالمي بشكل ملحوظ". وأضاف: "في حين أن جنوب أفريقيا تملك خامس أعلى عدد اجمالي في الاصابات بكوفيد-19 على مستوى العالم، إلا أننا ترتيبنا الـ 36 لأعلى عدد من الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان".

وتوقعت السلطات الصحية ارتفاعا في الإصابات عقب التخفيف التدريجي للحجر الصارم الذي فرض في 27 آذار/مارس، خلال المراحل المبكرة للوباء.

وتملك جنوب افريقيا أحد أفضل النظم الصحية في القارة السمراء، وأطلقت حملة فحص وتتبع مكثفة، أدت إلى إجراء أكثر من ثلاثة ملايين فحص منذ رصد وصول الفيروس إلى أراضيها مطلع آذار/مارس.

لكن البلاد هزتها مؤخرا قضية فساد مزعومة تتعلق بامدادات الألبسة الواقية للطواقم الطبية في مستشفياتها الحكومية. وقال الرئيس رامافوزا في بيانه السبت: "من غير المعقول أن يكون هناك أشخاص يستغلون هذه الأزمة الصحية لإثراء أنفسهم بشكل غير قانوني".

فرانس24 / أ ف ب

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