دروغبا يعلن ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد العاجي لكرة القدم

© أ ف ب

أعلن قائد المنتخب العاجي السابق لكرة القدم ديدييه دروغبا تقدمه بملف ترشحه رسميا لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده. وتعهد دروغبا بتحقيق نهضة في اللعبة الشعبية الأولى في ساحل العاج والتي "تعاني" على حد قوله وذلك حال فوزه بالمنصب. وكانت رابطة اللاعبين العاجيين قد رفضت تأييد دروغبا لمنصب الرئيس وفضلت عليه إدريس ديالو نائب رئيس الاتحاد السابق.

إعلان اقرأ المزيد

تقدّم نجم كرة القدم العاجية ديدييه دروغبا بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده واعدا في تحقيق نهضة في الرياضة الشعبية التي "تعاني" راهنا بحسب الهداف السابق لنادي تشيلسي الإنكليزي.

وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو/تموز الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية بثماني جهات راعية ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.

قال دروغبا البالغ 41 عاما "لا يهمني كثيرا أن أكون رئيسا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة. كرتنا تعاني... نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم العاجية". تابع "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية"، معتبرا أنه "من المهم أن أعيد لكرة القدم العاجية ما قدمته لي".

وبعد تقديم الطلبات، يبقى أمام اللجنة الانتخابية خمسة أيام لتحليل ملفات الترشيح والمصادقة عليها.

وبالاضافة الى دروغبا، ترشح إدريس ديالو، نائب الرئيس السابق في الاتحاد والمدعوم من رابطة اللاعبين، ونائب الرئيس الحالي ورئيس رابطة الدوري سوري دياباتيه.

وكانت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) قد أوقفت نقابة اللاعبين العاجيين بسبب "عدم امتثالها للقانون" ورفضها دعم ترشح دروغبا لانتخابات رئاسة الاتحاد.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك