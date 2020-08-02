فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى الاستعداد لجائحة "طويلة الأمد"

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لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية حذرت من أن أمد الجائحة "سيكون بالطبع طويلا جدا".

حذرت منظمة الصحة العالمية السبت من أن فيروس كورونا سيكون "طويل الأمد"، مشيرة إلى أن "مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية" داعية إلى استجابة "وطنية وإقليمية ودولية". وحتى اليوم، أُحصيت أكثر من 17,6 مليون إصابة في العالم وتوفي أكثر من 680 ألف شخص بالمرض بينهم قرابة مئتي ألف في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فقط.

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دعت منظمة الصحة العالمية، التي تعقد اجتماعا منذ الجمعة للمرة الرابعة من أجل إعادة تقييم تفشي فيروس كورونا، دول العالم إلى الاستعداد لجائحة "طويلة الأمد".

وأشارت المنظمة إلى أن "مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية" داعية إلى استجابة "وطنية وإقليمية ودولية". وحذرت لجنة الطوارئ في المنظمة من أن "أمدها سيكون بالطبع طويلا جدا". وأكدت أن "معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا، حتى أولئك الذين لا يقطنون في مناطق متضررة جدا" بالوباء.

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وحتى اليوم، أُحصيت أكثر من 17,6 مليون إصابة في العالم وتُوفي أكثر من 680 ألف شخص بالمرض بينهم قرابة مئتي ألف في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فقط، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية السبت.

وسجلت الولايات المتحدة 154 ألفا و319 وفاة، تليها البرازيل (93563 وفاة) والمكسيك (47472 وفاة) ثم المملكة المتحدة (46119 وفاة).

في الفلبين، أعدت مجموعات تمثل عشرات الأطباء رسالة مفتوحة في شكل "رسالة استغاثة إلى الأمة" مقابل نظام صحي يُوصف بأنه بات عاجزا عن تحمل الأعباء.

وحذر الأطباء من أن بلادهم "تخسر المعركة ضد كوفيد-19" مشيرين إلى العدد المتزايد من العاملين الصحيين الذين أصيبوا بالمرض أو تركوا وظائفهم. ولفتوا إلى أن بعض المستشفيات المكتظة ترفض استقبال مزيد من المرضى.

اختبارات طبية حول فيروس كورونا للمسافرين بمطار شارل ديغول

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ستين ألف إصابة جديدة بكورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي السبت، من أصل حصيلة إجمالية بلغت أكثر من 4,6 مليون إصابة.

وأحصت المكسيك السبت لليوم الثاني على التوالي عدد إصابات قياسي بلغ 9556 إصابة جديدة مسجّلة في 24 ساعة، وفق أرقام السلطات الصحية. وارتفع عدد الإصابات في هذا البلد بذلك إلى 434 ألفا و193.

في أوروبا، أعربت النروج عن خشيتها من "تفش جديد" للفيروس بعد اكتشاف نحو ثلاثين إصابة على متن سفينة سياحية.

وتم اكتشاف عدة بؤر جديدة هذا الأسبوع في محافظة مايين في غرب فرنسا حيث سيتمّ فرض وضع الكمامات بشكل إلزامي اعتبارا من الاثنين في الأماكن العامة في 69 مدينة.

عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 في المكسيك يتفاقم

ومنذ صباح السبت، سينبغي على الركاب القادمين من 16 دولة "تنطوي على خطر" إلى مطارات باريس تقديم نتيجة فحص للكشف عن كوفيد-19 "أُجري قبل أقل من 72 من موعد الرحلة" أو إجراء الفحص في المطار.

من جهتها، منعت بلجيكا السبت "السفر غير الضروري" إلى عدد من مناطق إسبانيا هي نافارا وأراغون وبرشلونة وليريدا في منطقة كاتالونيا، وإلى منطقة بحيرة جنيف التي تضم كانتونات فو وفالي وجنيف ومحافظة مايين الفرنسية.

لكن تدابير مكافحة الوباء بعيدة عن تحقيق إجماع بين الدول.

ففي برلين، تظاهر حوالى عشرين ألف شخص هم "مفكرون أحرار" وناشطون مناهضون للقاحات ومؤيدو نظرة المؤامرة إضافة إلى أنصار اليمين المتطرف، السبت للمطالبة بإلغاء التدابير الملزمة لمكافحة وباء كوفيد-19، قبل أن تفرقهم الشرطة بسبب عدم وضعهم كمامات.

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وفي أستراليا، عززت السلطات الأحد إجراءات العزل المفروضة منذ أسابيع في ثاني مدن البلاد ميلبورن للحد من ارتفاع في عدد الإصابات. وقد فرضت منع للتجول وحظرا لحفلات الزفاف للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

في مكة المكرمة، يعزز الحج بأعداد محدودة من المسلمين بسبب فيروس كورونا المستجد مفهوم "الحج الأخضر" في المستقبل، وفق قول مسؤولة الحملات في منظمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نهاد عواد.

فرانس24/ أ ف ب

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