كيريوس يعلن غيابه عن فلاشينغ ميدوز من أجل ضحايا كورونا

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سيدني (أ ف ب)

أعلن الأسترالي نيك كيريوس الأحد انه لن يشارك في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي تنطلق أواخر الشهر الحالي، من أجل "مئات آلاف الأميركيين الذين فقدوا حياتهم" بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبات اللاعب المثير للجدل، ثاني ممثل لبلاده يغيب عن البطولة المقررة في نيويورك بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر خلف أبواب موصدة بسبب "كوفيد-19، بعد مواطنته المصنفة أولى عالميا آشلي بارتي.

وقال كيريوس في شريط فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، "لن ألعب في بطولة الولايات المتحدة هذا العام. هذا الأمر يؤلمني في الصميم".

وتابع "لكنني انسحب من أجل الناس، من أجل مواطني الأستراليين، من أجل مئات الآلاف من الأميركيين الذين فقدوا حياتهم، من أجلكم جميعا".

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرا بـ"كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من 150 ألف وفاة فيها، مع أكثر من 4,5 ملايين إصابة.

وسبق لكيريوس (25 عاما ومصنف 40 عالميا)، ان انتقد العديد من اللاعبين لمشاركتهم في دورات استعراضية خلال الفترة الماضية، في ظل توقف المنافسات الاحترافية منذ آذار/مارس بسبب تفشي الفيروس.

وطالت الانتقادات على وجه الخصوص المشاركين في دورة "أدريا تور" التي نظمها المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دول البلقان بحضور آلاف المشجعين ومن دون احترام صارم للشروط الصحية أو التباعد الاجتماعي، وسجلت خلالها إصابة أربعة لاعبين بالفيروس، يتقدمهم ديوكوفيتش والبلغاري غريغور ديميتروف.

كما انتقد قرار منظمي البطولة الأميركية، المضي قدما في إقامتها، على رغم الظروف الصحية الراهنة.

وفي الشريط المنشور الأحد، خفف كيريوس من حدة انتقاده للمنظمين، مقرا بالحاجة الى مواصلة العديد من الأشخاص، مثل العاملين في المطاعم وخدمات التنظيف وغيرها، العمل من أجل نيل الرواتب. لكنه دعا اللاعبين الى ضرورة احترام الاجراءات الصحية والوقائية لعدم المخاطرة بالتقاط العدوى أو نقلها.

وتوجه إليهم بالقول "عليكم ان تتصرفوا وفق ما تمليه مصلحة بعضكم البعض وان تعملوا معا (...) لا يمكنكم الرقص على الطاولات، أو محاولة جمع المال في أوروبا وكسب مدخول سريع من خلال استضافة أحداث استعراضية. هذا أمر أناني. فكروا بالآخرين لمرة، هذا ما هو الفيروس عليه. لا يبالي بتصنيفكم العالمي أو قيمة أموالكم في المصارف. تصرفوا بمسؤولية".

وأبدى منظمو بطولة فلاشينغ ميدوز الجمعة ثقتهم بسلامة الاجراءات التي سيتخذونها على هامش البطولة، والتي ستشمل عزل المشاركين فيها بما يشبه "الفقاعة" للحد من احتكاكهم مع أشخاص آخرين وتفادي التقاط العدوى.

وتوقفت نشاطات كرة المضرب الاحترافية اعتبارا من آذار/مارس بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر ان تستأنف هذا الشهر من خلال دورة باليرمو الإيطالية للمحترفات (تنطلق رسميا غدا الإثنين)، على ان تعود منافسات المحترفين من خلال دورة سينسيناتي الأميركية التي ستقام هذا العام استثنائيا في نيويورك، اعتبارا من 22 منه، تليها مباشرة فلاشينغ ميدوز.

© 2020 AFP