محادثات نادرة بين وزيري الخارجية الإيراني والإماراتي تناولت مستجدات فيروس كورونا

وزارة الخارجية الروسية/ا ف ب/ارشيف

صورة نشرتها الخارجية الروسية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو في 16 حزيران/يونيو 2020

إعلان اقرأ المزيد

طهران (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أنه بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر عبر الفيديو مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة وقضايا أخرى.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر أنه "أجرى للتو عبر الفيديو محادثات جوهرية وصريحة وودية مع وزير الخارجية الإماراتي".

وتابع ظريف "اتفقنا على مواصلة الحوار (...) خصوصا أن المنطقة تواجه تحديات صعبة وخيارات أصعب".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تبادل الوزيران التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وبحثا مستجدات جائحة كوفيد-19 في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي تأكيده "أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول" من أجل تجاوز تحدي الجائحة.

وكانت الإمارات قد خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016 على خلفية احتدام الصراع على النفوذ بين السعودية والجمهورية الإسلامية.

وجاء ذلك بعد اقتحام مقر السفارة السعودية في طهران ردا على تنفيذ الرياض حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي نمر النمر.

والعام الماضي، تصاعدت التوترات بين طهران من جهة والرياض وحلفائها من جهة أخرى بعد سلسلة هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط في الخليج، اتّهمت واشنطن الجمهورية الإسلامية بتدبيرها، وهو ما نفته إيران.

وتدعم السعودية وإيران أطرافا متخاصمين في عدد من النزاعات لا سيما في سوريا واليمن.

© 2020 AFP